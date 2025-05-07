وشدد أردوغان في كلمة، خلال حفل افتتاح برنامج الاستثمارات بمجال الطاقة المتجددة بالعاصمة أنقرة أن أمن إمدادات الطاقة تحول إلى مسألة وجودية من أجل كل الدول.

وقال: "لا يمكننا قراءة التوترات المتصاعدة في العديد من مناطق العالم من إفريقيا إلى آسيا ومن الشرق الأوسط إلى أمريكا اللاتينية بمعزل عن سباق الطاقة".

وأضاف الرئيس التركي: "غيّرنا حظنا العاثر باكتشافاتنا (للغاز الطبيعي) في البحر الأسود و(النفط) بمنطقة غابار ورفعنا بلدنا إلى مستوى أعلى بمشروع محطة "أق قويو" للطاقة النووية".

وأكد أن هدفهم يتمثل في زيادة الطاقة المركبة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى 120 ألف ميغاواط بحلول عام 2035.



