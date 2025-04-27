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ترمب: يجب السماح للسفن العسكرية والتجارية الأمريكية بالمرور عبر قناتَي السويس وبنما
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب السبت، إنه ينبغي السماح للسفن العسكرية والتجارية التابعة للولايات المتحدة بالمرور عبر قناتي السويس وبنما دون دفع أي رسوم.
ترمب: يجب السماح للسفن العسكرية والتجارية الأمريكية بالمرور عبر قناتَي السويس وبنما
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب / Reuters
27 أبريل 2025

وأضاف ترمب في منشور على منصة تروث سوشيال: "طلبت من وزير الخارجية ماركو روبيو أن يتولى هذا الأمر على الفور".

وتعبر قناة بنما أضيق جزء من المضيق بين أمريكا الشمالية والجنوبية، بما يسمح للسفن بتنقُّل أسرع بين المحيطين الأطلسي والهادئ. ويمر عبر القناة نحو 40 بالمئة من حركة الحاويات الأمريكية سنوياً.

وأتمّت الولايات المتحدة بناء القناة في أوائل القرن العشرين، لكنها منحت بنما السيطرة على الممر المائي المهمّ استراتيجياً في عام 1999.

وأكد ترمب مراراً رغبته في "استعادة" القناة، وقبل تولّيه منصبه في يناير/كانون الثاني صرّح للصحفيين بأنه لا يستبعد استخدام القوة الاقتصادية أو العسكرية لاستعادة السيطرة على القناة.

وربطت قناة السويس منذ افتتاحها عام 1869 بين البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، ووفرت أقصر طريق شحن بين آسيا وأوروبا. الممر المائي هو أحد أهمّ الطرق التجارية في العالم وأحد المصادر الرئيسية للدخل في مصر.

مصدر:TRT Arabi
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