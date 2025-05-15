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أخبار العالم

أخبار العالم

غداة جولة من المحادثات.. عقوبات أمريكية جديدة ضد إيران على خلفية برنامجها النووي
أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، فرض عقوبات جديدة على إيران على خلفية برنامجها النووي، غداة اختتام جولة رابعة من المحادثات بين البلدين، أبدا الطرفان فيها تفاؤلاً حذراً.
غداة جولة من المحادثات.. عقوبات أمريكية جديدة ضد إيران على خلفية برنامجها النووي
الجزائر تقرر طرد مزيد من الموظفين الفرنسيين.. وباريس: سنرد بشكل فوري وحازم
كشفت مصادر دبلوماسية فرنسية، اليوم الاثنين، أن الجزائر، استدعت أمس الأحد، القائم بأعمال السفارة الفرنسية لإبلاغه بنيّتها طرد مزيد من الموظفين الرسميين الفرنسيين من أراضيها.
الجزائر تقرر طرد مزيد من الموظفين الفرنسيين.. وباريس: سنرد بشكل فوري وحازم
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية التوصل إلى "اتفاق" في محادثاتها مع الصين بشأن النزاع حول الرسوم الجمركية، فيما أشار الممثل التجاري الأمريكي جميسون جرير، إلى أن التفاصيل ستُعلَن لاحقاً اليوم الاثنين.
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
Opinion
opinion
"خطوة مشروعة".. زعيم كوريا الشمالية يدافع عن إرسال جنوده إلى روسيا
دافع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون السبت، عن إرسال بلاده جنوداً إلى روسيا، وقال إن ذلك يُعَدّ "خطوة مشروعة"، مشيراً إلى أن ذلك حقّ سيادي يتماشى مع اتفاقية الدفاع المتبادل الموقعة مع موسكو، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.
الحكومة السودانية تعلن مقتل 20 شخصاً في قصف الدعم السريع سجناً غربيّ البلاد
ترحيب عربي وأممي باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان
ترمب يعلن توصّل الهند وباكستان إلى اتفاق "لوقف شامل" لإطلاق النار
مقتل 5 مدنيين في اشتباكات حدودية في كشمير بين الهند وباكستان
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مساء الأحد، أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر غربي البلاد.
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
"إعادة ضبط كاملة".. ترمب يؤكّد إحراز "تقدُّم كبير" في محادثات الرسوم الجمركية مع الصين
أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب السبت، إحراز تقدُّم كبير في محادثات الرسوم الجمركية مع الصين في ختام اليوم الأول منها بين كبار مسؤولي البلدين في سويسرا.
"إعادة ضبط كاملة".. ترمب يؤكّد إحراز "تقدُّم كبير" في محادثات الرسوم الجمركية مع الصين
"بلا شروط مسبقة".. بوتين يقترح إجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا بإسطنبول الخميس
اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجراء محادثات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول في 15 مايو/أيار الجاري "بلا شروط مسبقة".
"بلا شروط مسبقة".. بوتين يقترح إجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا بإسطنبول الخميس
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