غداة جولة من المحادثات.. عقوبات أمريكية جديدة ضد إيران على خلفية برنامجها النوويغداة جولة من المحادثات.. عقوبات أمريكية جديدة ضد إيران على خلفية برنامجها النووي
أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، فرض عقوبات جديدة على إيران على خلفية برنامجها النووي، غداة اختتام جولة رابعة من المحادثات بين البلدين، أبدا الطرفان فيها تفاؤلاً حذراً.أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، فرض عقوبات جديدة على إيران على خلفية برنامجها النووي، غداة اختتام جولة رابعة من المحادثات بين البلدين، أبدا الطرفان فيها تفاؤلاً حذراً.
الجزائر تقرر طرد مزيد من الموظفين الفرنسيين.. وباريس: سنرد بشكل فوري وحازمالجزائر تقرر طرد مزيد من الموظفين الفرنسيين.. وباريس: سنرد بشكل فوري وحازم
كشفت مصادر دبلوماسية فرنسية، اليوم الاثنين، أن الجزائر، استدعت أمس الأحد، القائم بأعمال السفارة الفرنسية لإبلاغه بنيّتها طرد مزيد من الموظفين الرسميين الفرنسيين من أراضيها.كشفت مصادر دبلوماسية فرنسية، اليوم الاثنين، أن الجزائر، استدعت أمس الأحد، القائم بأعمال السفارة الفرنسية لإبلاغه بنيّتها طرد مزيد من الموظفين الرسميين الفرنسيين من أراضيها.
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركيةبعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية التوصل إلى "اتفاق" في محادثاتها مع الصين بشأن النزاع حول الرسوم الجمركية، فيما أشار الممثل التجاري الأمريكي جميسون جرير، إلى أن التفاصيل ستُعلَن لاحقاً اليوم الاثنين.أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية التوصل إلى "اتفاق" في محادثاتها مع الصين بشأن النزاع حول الرسوم الجمركية، فيما أشار الممثل التجاري الأمريكي جميسون جرير، إلى أن التفاصيل ستُعلَن لاحقاً اليوم الاثنين.
Opinion
"خطوة مشروعة".. زعيم كوريا الشمالية يدافع عن إرسال جنوده إلى روسيا
دافع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون السبت، عن إرسال بلاده جنوداً إلى روسيا، وقال إن ذلك يُعَدّ "خطوة مشروعة"، مشيراً إلى أن ذلك حقّ سيادي يتماشى مع اتفاقية الدفاع المتبادل الموقعة مع موسكو، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.دافع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون السبت، عن إرسال بلاده جنوداً إلى روسيا، وقال إن ذلك يُعَدّ "خطوة مشروعة"، مشيراً إلى أن ذلك حقّ سيادي يتماشى مع اتفاقية الدفاع المتبادل الموقعة مع موسكو، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.
"خطوة مشروعة".. زعيم كوريا الشمالية يدافع عن إرسال جنوده إلى روسيا"خطوة مشروعة".. زعيم كوريا الشمالية يدافع عن إرسال جنوده إلى روسيا
دافع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون السبت، عن إرسال بلاده جنوداً إلى روسيا، وقال إن ذلك يُعَدّ "خطوة مشروعة"، مشيراً إلى أن ذلك حقّ سيادي يتماشى مع اتفاقية الدفاع المتبادل الموقعة مع موسكو، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.دافع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون السبت، عن إرسال بلاده جنوداً إلى روسيا، وقال إن ذلك يُعَدّ "خطوة مشروعة"، مشيراً إلى أن ذلك حقّ سيادي يتماشى مع اتفاقية الدفاع المتبادل الموقعة مع موسكو، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدةجماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مساء الأحد، أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر غربي البلاد.أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مساء الأحد، أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر غربي البلاد.
"إعادة ضبط كاملة".. ترمب يؤكّد إحراز "تقدُّم كبير" في محادثات الرسوم الجمركية مع الصين"إعادة ضبط كاملة".. ترمب يؤكّد إحراز "تقدُّم كبير" في محادثات الرسوم الجمركية مع الصين
أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب السبت، إحراز تقدُّم كبير في محادثات الرسوم الجمركية مع الصين في ختام اليوم الأول منها بين كبار مسؤولي البلدين في سويسرا.أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب السبت، إحراز تقدُّم كبير في محادثات الرسوم الجمركية مع الصين في ختام اليوم الأول منها بين كبار مسؤولي البلدين في سويسرا.
"بلا شروط مسبقة".. بوتين يقترح إجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا بإسطنبول الخميس"بلا شروط مسبقة".. بوتين يقترح إجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا بإسطنبول الخميس
اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجراء محادثات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول في 15 مايو/أيار الجاري "بلا شروط مسبقة".اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجراء محادثات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول في 15 مايو/أيار الجاري "بلا شروط مسبقة".