أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، فرض عقوبات جديدة على إيران على خلفية برنامجها النووي، غداة اختتام جولة رابعة من المحادثات بين البلدين، أبدا الطرفان فيها تفاؤلاً حذراً.

أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، فرض عقوبات جديدة على إيران على خلفية برنامجها النووي، غداة اختتام جولة رابعة من المحادثات بين البلدين، أبدا الطرفان فيها تفاؤلاً حذراً.