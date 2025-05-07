وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان ردت فيه على "تقرير تركيا 2023-2024" الذي وافقت عليه الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي: "نرفض بشكل قاطع التقييمات التي تفتقر إلى أي أساس موضوعي، والصادرة عن جهة تتيح مساحة دعائية للتنظيمات الإرهابية وبعض الأطراف التي جعلت من معاداة تركيا مبرراً لوجودها".

وأضافت: "هذه التقييمات تستهدف الديناميكيات السياسية في بلادنا وسياستنا الخارجية وزيارة رئيس جمهوريتنا السيد رجب طيب أردوغان إلى جمهورية شمال قبرص التركية".

وأوضح البيان أن أنقرة تأمل من البرلمان الأوروبي القيام بدوره في الفترة المقبلة من أجل استمرار العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي على أساس المنفعة المتبادلة، بما في ذلك عملية انضمام أنقرة إلى الاتحاد.