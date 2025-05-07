تركيا
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تركيا ترفض تقريراً للبرلمان الأوروبي بشأنها: ادعاءات متحيّزة وغير واقعية
أعربت أنقرة، اليوم الأربعاء، عن رفضها التقييمات التي شملها تقرير بشأن تركيا واعتمدته الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي، مؤكدة أن “التقرير يحتوي على ادعاءات غير صحيحة ومتحيّزة وغير واقعية”.
تركيا ترفض تقريراً للبرلمان الأوروبي بشأنها: ادعاءات متحيّزة وغير واقعية
أنقرة ترفض تقريرا للبرلمان الأوروبي يستهدف سياساتها / TRT Arabi
7 مايو 2025

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان ردت فيه على "تقرير تركيا 2023-2024" الذي وافقت عليه الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي: "نرفض بشكل قاطع التقييمات التي تفتقر إلى أي أساس موضوعي، والصادرة عن جهة تتيح مساحة دعائية للتنظيمات الإرهابية وبعض الأطراف التي جعلت من معاداة تركيا مبرراً لوجودها".

وأضافت: "هذه التقييمات تستهدف الديناميكيات السياسية في بلادنا وسياستنا الخارجية وزيارة رئيس جمهوريتنا السيد رجب طيب أردوغان إلى جمهورية شمال قبرص التركية".

وأوضح البيان أن أنقرة تأمل من البرلمان الأوروبي القيام بدوره في الفترة المقبلة من أجل استمرار العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي على أساس المنفعة المتبادلة، بما في ذلك عملية انضمام أنقرة إلى الاتحاد.

مصدر:TRT Arabi
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