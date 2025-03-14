ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن المسؤولين قولهم اليوم الجمعة، إن التواصل بشأن المقترح جرى مع مسؤولين من السودان والصومال ومنطقة أرض الصومال الانفصالية.

وأضافت الوكالة أن مسؤولين سودانيين قالوا إنهم رفضوا المقترح الأمريكي، فيما قال مسؤولون من الصومال وأرض الصومال إنهم لا علم لديهم بأي تواصل في هذا الصدد.

ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي يروّج ترمب مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية وأوروبية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.

في المقابل، اتفقت الدول العربية في قمة طارئة عُقدت بالقاهرة في 4 مارس/آذار الجاري، على رفض أي محاولات من شأنها إعادة إعمار قطاع غزة من خلال تهجير سكانه تحت أي اسم أو ظروف.

وتتضمن الخطة العربية تشكيل لجنة "إدارة غزة" لتتولى تسيير شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات "تكنوقراط" تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة بغزة خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.