لبنان
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مقتل شخص في غارة لمسيّرة إسرائيلية على بلدة حلتا جنوبي لبنان
قُتل شخص صباح الأحد، في غارة لمسيّرة إسرائيلية على بلدة حلتا جنوب لبنان، وفق ما أعلنت وزارة الصحة.
مقتل شخص في غارة لمسيّرة إسرائيلية على بلدة حلتا جنوبي لبنان
وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل شخص في غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة حلتا جنوب البلاد / وسائل التواصل
27 أبريل 2025

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، إن "الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي بمسيّرة على بلدة حلتا جنوب لبنان أدت إلى سقوط شهيد"، دون الإشارة إلى هوية القتيل أو ذكر مزيد من التفاصيل.

ومنذ وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ارتكبت إسرائيل 2765 خرقاً له، ما خلّف 194 قتيلاً و486 جريحاً على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استناداً إلى بيانات رسمية حتى الجمعة.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدواناً على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في لبنان وفلسطين وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

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