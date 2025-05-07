وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إذ من المقرر عقد اجتماع "مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا والعراق" خلال الزيارة.

كما سيبحث الطرفان العلاقات التركية-العراقية والتطورات الإقليمية والعالمية الحالية.

وأوضح رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون في منشور على حسابه بمنصة إكس، أن الزيارة ستشهد توقيع عدد من المذكرات والاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأضاف ألطون: "نعتقد أن زيارة رئيس الوزراء السوداني ستعزز العلاقات التركية-العراقية الراسخة في العديد من المجالات".