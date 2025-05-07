تركيا
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الرئيس أردوغان يستقبل رئيس الوزراء العراقي غداً الخميس لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين
يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، غداً الخميس رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي يجري زيارة رسمية إلى تركيا برفقة وفد رفيع المستوى.
الرئيس أردوغان يستقبل رئيس الوزراء العراقي غداً الخميس لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين
لقاء سابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بأنقرة / AA
7 مايو 2025

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إذ من المقرر عقد اجتماع "مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا والعراق" خلال الزيارة.

كما سيبحث الطرفان العلاقات التركية-العراقية والتطورات الإقليمية والعالمية الحالية.

وأوضح رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون في منشور على حسابه بمنصة إكس، أن الزيارة ستشهد توقيع عدد من المذكرات والاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأضاف ألطون: "نعتقد أن زيارة رئيس الوزراء السوداني ستعزز العلاقات التركية-العراقية الراسخة في العديد من المجالات".

مصدر:TRT Arabi
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