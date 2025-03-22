سوريا الجديدة
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قوات الأمن السوري تضبط شحنة مخدرات "ضخمة" قبيل وصولها إلى العراق وتعتقل مروّجيها
ضبطت قوات الأمن السوري السبت، شحنة مخدرات "ضخمة" كانت في طريقها إلى العراق، واعتقلت مروّجيها.
قوات الأمن السوري تضبط شحنة مخدرات "ضخمة" قبيل وصولها إلى العراق وتعتقل مروّجيها
عنصر من قوات الأمن السوري / Others
22 مارس 2025

وقالت محافظة حلب في بيان على قناتها بمنصة تليغرام: "إدارة مكافحة المخدرات بالتعاون مع مديرية الأمن العام في حلب تضبط شحنة مخدرات ضخمة كانت في طريقها إلى العراق وتعتقل مروجيها".

وفي 9 مارس/آذار الجاري أكّد البيان الختامي لمؤتمر سوريا ودول الجوار الذي عُقد بالأردن، ضرورة "التعاون في محاربة تهريب المخدرات والسلاح والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتقديم الدعم والإسناد لسوريا في تعزيز قدراتها في هذا السياق".

وبحسب تقديرات الحكومة البريطانية، كان نظام الأسد المخلوع مسؤولاً عن 80% من الإنتاج العالمي من مخدِّر الكبتاغون.

وتشير تقديرات إلى أن القيمة السنوية لتجارة الكبتاغون العالمية تبلغ نحو 10 مليارات دولار، في حين كان الربح السنوي لعائلة الأسد نحو 2.4 مليار دولار.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيساً للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حلّ الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.

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