وقالت الخارجية في بيان "نستنكر العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي السورية، الذي شهد تصعيداً خطيراً في قرية كويا بريف درعا الغربي، إذ تعرضت القرية خلال الساعات الماضية لقصف مدفعي وجوي مكثف استهدف الأحياء السكنية والمزارع".

وأوضحت أن "العدوان أسفر عن استشهاد ستة مدنيين، مع احتمال ارتفاع العدد نتيجة الإصابات الخطيرة واستهداف المناطق الزراعية".

وأضافت الوزارة أن "هذا التصعيد يأتي في سياق سلسلة من الانتهاكات التي بدأت بتوغل القوات الإسرائيلية في محافظتي القنيطرة ودرعا، ضمن عدوان متواصل على الأراضي السورية، في انتهاك صارخ للسيادة الوطنية والقوانين الدولية".

وأكدت رفضها "القاطع لهذه الجرائم"، ودعت إلى "فتح تحقيق دولي حول الجرائم المرتكبة بحق الأبرياء وحول الانتهاكات الإسرائيلية".

ودعت الوزارة الشعب السوري إلى "التمسك بأرضهم ورفض أي محاولات للتهجير أو فرض واقع جديد بالقوة"، مؤكدة "أن هذه الاعتداءات لن تثني السوريين عن الدفاع عن حقوقهم وأرضهم".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قتل 5 أشخاص جراء قصف إسرائيلي على بلدة كويا، وفقاً لحصيلة غير نهائية أعلنتها محافظة درعا.

وقالت محافظة درعا في بيان عبر منصة تليغرام: "​​​​​​​ارتفاع حصيلة الشهداء الذين ارتقوا بالقصف الإسرائيلي على بلدة كويا بمنطقة حوض اليرموك غربي درعا إلى 5، في حصيلة غير نهائية، تبعته حالات نزوح من أهالي المنطقة".

وكانت المحافظة قالت في وقت سابق اليوم: "4 شهداء وعدة إصابات بينهم امرأة إثر قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي في أثناء توغلها على بلدة كويا غربي درعا، تبعه قصف بعدة قذائف دبابات على البلدة.

وفي 17 مارس/آذار الجاري، أغارت طائرات إسرائيلية على عدة مواقع بمحافظة درعا، ما أدى إلى مقتل 4 مدنيين وإصابة 19 آخرين، بينهم سيدة و4 أطفال، وفق الدفاع المدني السوري.

ومنذ عام 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد، إذ احتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.

كذلك، شنت إسرائيل مئات الغارات الجوية على سوريا، ما دمر مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاماً من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.