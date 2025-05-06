تركيا
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فيدان يتوجه إلى وارسو لحضور اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي
يتوجه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إلى العاصمة البولندية وارسو، للمشاركة في الجلسة التي ستُعقد على هامش الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
فيدان يتوجه إلى وارسو لحضور اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي
فيدان إلى وارسو لحضور اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي / TRT Global
6 مايو 2025

وذكرت مصادر في الخارجية التركية أن فيدان سيلتقي يوم الخميس 8 مايو/أيار الجاري مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ووزراء خارجية دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى وزراء خارجية الدول المرشحة للانضمام.

وكان فيدان قد شارك في 29 أغسطس/آب 2024 في الفاعلية التي نُظمت في بروكسل بمناسبة الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد انقطاع دام 5 سنوات، وجاءت مشاركته بناءً على دعوة اعتُبرت حينها محاولة من الاتحاد الأوروبي لإحياء العلاقات مع تركيا.

ويحمل الاجتماع المرتقب في وارسو أهمية خاصة من حيث تعزيز قنوات الحوار بين تركيا والاتحاد الأوروبي، واتخاذ خطوات ملموسة في العلاقات الثنائية، بما في ذلك عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد.

ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع تبادلاً لوجهات النظر بشأن التحديات الحالية التي تواجه السياسة الخارجية والأمنية الأوروبية، وعلى رأسها تعزيز القدرة على مواجهة التهديدات الهجينة.

وبحسب مصادر الخارجية التركية، من المنتظر أن يؤكد فيدان خلال الاجتماع، على أهمية التعاون الاستراتيجي بين حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بأمن أوروبا.

كما سيشدد على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين تركيا والاتحاد الأوروبي في مواجهة التهديدات الهجينة، وتطوير آليات تبادل المعلومات بين الجانبين.

ومن الملفات التي من المتوقع طرحها من الوزير التركي في الاجتماع، هو الإرهاب ودوره في التهديدات الهجينة وتقويض الأمن الدولي.

كما سيؤكد فيدان أن جهود تركيا في مكافحة الإرهاب تسهم في الحفاظ على استقرار الجغرافيا المشتركة، وأن تركيا تتوقع دعماً ملموساً وفعّالاً من حلفائها وشركائها.

ومن المقرر أيضاً أن تنقل تركيا خلال الاجتماع توقعها باتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات ملموسة لتعزيز العلاقات بين تركيا والاتحاد بشكل مستدام.

كما سيجري فيدان أيضاً لقاءات ثنائية على هامش الاجتماع.


مصدر:TRT Arabi
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