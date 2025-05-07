سياسة
2 دقيقة قراءة
باكستان تستدعي القائم بالأعمال الهندي للاحتجاج على الهجمات الصاروخية
استدعت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الأربعاء، القائم بأعمال السفارة الهندية في إسلام آباد للاحتجاج على الهجمات الصاروخية التي شنتها الحكومة الهندية.
باكستان تستدعي القائم بالأعمال الهندي للاحتجاج على الهجمات الصاروخية
وزارة الخارجية الباكستانية، في إسلام آباد، باكستان / AP
7 مايو 2025

وقالت الوزارة في بيان لها إنّ الهجمات الصاروخية الهندية على باكستان ومنطقة آزاد كشمير الخاضعة لسيطرة باكستان أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وأضاف البيان أن هذه الهجمات "تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة باكستان"، مشيراً إلى أنها تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وعلاقات الدول.

وأشارت الوزارة إلى أن إسلام آباد تعتبر المبررات الهندية لهذه الهجمات "غير صحيحة"، مؤكدة رفضها الشديد لهذه التصرفات. كما جرى تحذير الهند من أن مثل هذه الهجمات تهدد السلام والاستقرار في المنطقة.

وكان الجيش الهندي قد أعلن، يوم الثلاثاء، عن إطلاق عملية عسكرية ضد أهداف في باكستان ومنطقة آزاد كشمير الخاضعة لسيطرتها. وذكر الجيش الهندي أنه استهدف بنجاح 9 مواقع قال إنها "هياكل إرهابية"، فيما أكدت إدارة إسلام آباد أن الهجمات استهدفت 6 مواقع مدنية، مما أسفر عن مقتل 26 شخصاً وإصابة 46 آخرين.

من جهة أخرى، أعلن الجيش الباكستاني إسقاط 5 طائرات هندية خلال الهجوم، فيما نفت الحكومة الهندية صحة هذا الادعاء.

وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان في 22 أبريل/نيسان الماضي، بعد الهجوم المسلح الذي استهدف سائحين في منطقة باهالغام بإقليم جامو وكشمير الخاضع للإدارة الهندية، الذي أسفر عن مقتل 26 شخصاً وإصابة آخرين. وادّعى المسؤولون الهنود أن منفذي الهجوم "جاؤوا من باكستان"، فيما اتهمت إسلام آباد الجانب الهندي بشنّ حملة تضليل ضدها.

وفي أعقاب الهجوم، قررت الهند تعليق العمل بـ"معاهدة مياه نهر السند" لتقسيم المياه، وطالبت الدبلوماسيين الباكستانيين في نيودلهي بمغادرة البلاد خلال أسبوع.

في المقابل، نفت باكستان الاتهامات الهندية، وقلّصت عدد الموظفين الدبلوماسيين الهنود في إسلام آباد، كما أعلنت أنها ستعتبر أي تدخّل في الأنهار خارج إطار معاهدة مياه نهر السند "عملاً حربياً"، وعلّقت كل التجارة مع الهند وأغلقت مجالها الجوي أمامها.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us