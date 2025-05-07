وقالت الوزارة في بيان لها إنّ الهجمات الصاروخية الهندية على باكستان ومنطقة آزاد كشمير الخاضعة لسيطرة باكستان أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وأضاف البيان أن هذه الهجمات "تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة باكستان"، مشيراً إلى أنها تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وعلاقات الدول.

وأشارت الوزارة إلى أن إسلام آباد تعتبر المبررات الهندية لهذه الهجمات "غير صحيحة"، مؤكدة رفضها الشديد لهذه التصرفات. كما جرى تحذير الهند من أن مثل هذه الهجمات تهدد السلام والاستقرار في المنطقة.

وكان الجيش الهندي قد أعلن، يوم الثلاثاء، عن إطلاق عملية عسكرية ضد أهداف في باكستان ومنطقة آزاد كشمير الخاضعة لسيطرتها. وذكر الجيش الهندي أنه استهدف بنجاح 9 مواقع قال إنها "هياكل إرهابية"، فيما أكدت إدارة إسلام آباد أن الهجمات استهدفت 6 مواقع مدنية، مما أسفر عن مقتل 26 شخصاً وإصابة 46 آخرين.

من جهة أخرى، أعلن الجيش الباكستاني إسقاط 5 طائرات هندية خلال الهجوم، فيما نفت الحكومة الهندية صحة هذا الادعاء.

وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان في 22 أبريل/نيسان الماضي، بعد الهجوم المسلح الذي استهدف سائحين في منطقة باهالغام بإقليم جامو وكشمير الخاضع للإدارة الهندية، الذي أسفر عن مقتل 26 شخصاً وإصابة آخرين. وادّعى المسؤولون الهنود أن منفذي الهجوم "جاؤوا من باكستان"، فيما اتهمت إسلام آباد الجانب الهندي بشنّ حملة تضليل ضدها.

وفي أعقاب الهجوم، قررت الهند تعليق العمل بـ"معاهدة مياه نهر السند" لتقسيم المياه، وطالبت الدبلوماسيين الباكستانيين في نيودلهي بمغادرة البلاد خلال أسبوع.

في المقابل، نفت باكستان الاتهامات الهندية، وقلّصت عدد الموظفين الدبلوماسيين الهنود في إسلام آباد، كما أعلنت أنها ستعتبر أي تدخّل في الأنهار خارج إطار معاهدة مياه نهر السند "عملاً حربياً"، وعلّقت كل التجارة مع الهند وأغلقت مجالها الجوي أمامها.