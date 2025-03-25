سياسة
2 دقيقة قراءة
ترمب يجدد رغبته في ضم غرينلاند.. وزعماء الجزيرة ينددون بـ"تدخل أمريكي مستفز"
شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس الاثنين، على اقتراحه ضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة، في حين انتقد زعماء الإقليم الدنماركي شبه المستقل، الزيارة المقررة هذا الأسبوع لوفد أمريكي رفيع المستوى إلى الجزيرة.
ترمب يجدد رغبته في ضم غرينلاند.. وزعماء الجزيرة ينددون بـ"تدخل أمريكي مستفز"
مسيرة أمام القنصلية الأمريكية، تحت شعار "غرينلاند ملك /للشعب الغرينلاندي". / AP
25 مارس 2025

وأوضح ترمب، خلال اجتماع مع مجلس وزرائه، أن الجزيرة تُعدّ "مهمة جداً"، معبّراً عن ثقته بأن غرينلاند ستصبح جزءاً من مستقبل بلاده.

في المقابل، وصف رئيس وزراء غرينلاند المنتهية ولايته، موتي إيجه، الزيارة الأمريكية المقررة بأنها "استفزاز"، وأعلن أنه لن يلتقي الوفد الأمريكي.

وفي منشور على موقع فيسبوك، أكد إيجه أن حكومته المؤقتة لن تعقد أي اجتماعات مع الوفد الأمريكي، مشيراً إلى أنه جرى إبلاغ المسؤولين الأمريكيين بوضوح أنه يجب انتظار تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

من جانبها، دافعت إدارة ترمب عن الزيارة، مؤكدةً أنها "خطوة ودية" ولا تحمل أي نية استفزازية. وقال ترمب: "إنها زيارة تجارية وثقافية بحتة، ونحن نُقدّر الدعوة التي وجهها إلينا الناس في غرينلاند".

وتضم الزيارة، التي ستستمر من الخميس إلى السبت، شخصيات بارزة مثل أوشا فانس، زوجة نائب الرئيس الأمريكي، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، ووزير الطاقة كريس رايت. وسوف يزور الوفد مواقع تاريخية في الجزيرة وحضور سباق لزلاجات الكلاب، الذي ترعاه الولايات المتحدة.

من ناحية أخرى، أعرب زعيم الحزب الديمقراطي في غرينلاند، ينس فريدريك نيلسن، رفضه تصريحات ترمب حول ضم الجزيرة، معتبراً أنها "غير ملائمة" في هذا التوقيت. ورأى نيلسن أن الحكومة الجديدة في غرينلاند يجب أن تتخذ قرارات بشأن علاقاتها الخارجية، وأن الزيارة الأمريكية في هذا الوقت غير مرحَّب بها.

كان ترمب قد أعرب في وقت سابق عن اعتقاده أن ضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة سيعزز "الأمن الدولي"، موضحاً أن الجزيرة تتمتع بموقع استراتيجي مهم. وفي ردود فعل على تصريحات الرئيس الأمريكي، وصف وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوك راسموسن، الزيارة بأنها "غير لائقة"، مشيراً إلى أنه من غير المناسب أن تُجرى في وقت حساس، إذ لا تزال غرينلاند في مرحلة تشكيل حكومة جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن غرينلاند، التي تُعدّ واحدة من كبرى الجزر في العالم، تتمتع بأهمية استراتيجية بسبب موقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية، مثل المعادن والموارد البحرية. ورغم دعم بعض الأحزاب السياسية في الجزيرة للاستقلال عن الدنمارك، فإن فكرة الانضمام إلى الولايات المتحدة لا تحظى بتأييد واسع بين سكانها.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us