وأوضح المسؤول أن الفلسطينيين "لا يستطيعون العودة إلى ديارهم لأن القوات الإسرائيلية تمنع الوصول إلى المخيمات وتدمر المنازل والبنية التحتية".

ولفت إلى أن المخيمات تحوّلت إلى "أنقاض وغبار"، مؤكداً أنه "يجب على إسرائيل وضع حد لهذا وتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية".

وفي نفس السياق أوضح التقرير الصادر عن المنظمة أن عشرات الآلاف من النازحين في شمال الضفة الغربية يفتقرون إلى القدرة على الوصول إلى المأوى المناسب والخدمات الأساسية والرعاية الصحية.

وأشار التقرير إلى أنه بعد إعلان وقف إطلاق النار في غزة في يناير/كانون الثاني الماضي، شنت إسرائيل هجمات على الضفة الغربية المحتلة، أطلقت عليها اسم "السور الحديدي"، ما أسفر عن استشهاد عشرات واعتقال مئات الفلسطينيين.

وأوضح أن الوضع "ازداد تدهوراً منذ وقف إطلاق النار في غزة وعملية الجدار الحديدي الإسرائيلية التي أفرغت فعلياً ثلاثة مخيمات لاجئين رئيسية هي جنين وطولكرم ونور شمس في شمال الضفة الغربية".

وقالت المنظمة إنّ ذلك أدى إلى تهجير أكثر من 40 ألف فلسطيني قسراً، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وأضافت: "أدت الهجمات إلى نزوح آلاف الأشخاص قسراً، ما تركهم في وضع بالغ الخطورة".

وطالبت المنظمة إسرائيل بـ"وقف فوري للنزوح القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية، وتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية وتقديمها إلى المحتاجين".

وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال تقمع بشكل منهجي العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى، وأن الوصول إلى الرعاية الصحية مقيد بشدة، وأن الوضع الصحي النفسي للفلسطينيين في الضفة الغربية مثير للقلق.

وفي الوقت الذي أشار فيه التقرير إلى أن منظمة أطباء بلا حدود تواصل الاستجابة للاحتياجات العاجلة، أكد أن حجم النزوح والأزمة الإنسانية المتصاعدة في ظل الاستجابة الدولية غير الكافية يشكلان تحدياً كبيراً للاستجابة للحاجة المتصاعدة.

وخلال فبراير/شباط المنصرم نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي 1475 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 230 اعتداء على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وفق تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 937 فلسطينياً، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفاً و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة في غزة، خلّفت أكثر من 163 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.