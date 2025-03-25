سياسة
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تأثر به ترمب.. بوتين يهدي الرئيس الأمريكي بورتريهاً رُسم خصيصاً له
أكد الكرملين، يوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدّم هدية شخصية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب تمثلت في "بورتريه" رُسم خصيصاً له.
تأثر به ترمب.. بوتين يهدي الرئيس الأمريكي بورتريهاً رُسم خصيصاً له
تعيد هذه الهدية إلى الأذهان حادثة مشابهة عام 2018، حين أهدى بوتين ترمب كرة قدم خلال قمة جمعتهما في هلسنكي / REUTERS
25 مارس 2025

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، رداً على استفسار صحفي، إن اللوحة قُدمت لمبعوث ترمب الخاص، ستيف ويتكوف، خلال زيارته موسكو في وقت سابق من الشهر الجاري، دون أن يُفصح عن مزيد من التفاصيل.

كان ويتكوف قد كشف عن الهدية لأول مرة الأسبوع الماضي خلال مقابلة مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون، حيث وصف اللوحة بأنها "جميلة"، وأكد أن ترمب "تأثر بوضوح" بهذه اللفتة، وعدَّها "بادرة كريمة" من الرئيس الروسي.

جاءت الهدية بعد اجتماع ويتكوف مع الرئيس بوتين، في أعقاب محادثات أجراها مع مسؤولين روس بشأن جهود التوصل إلى هدنة في الحرب المستمرة في أوكرانيا.

وتواصلت تلك الجهود عبر مفاوضات وقف إطلاق النار التي عُقدت يوم الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض، وشارك فيها مسؤولون أمريكيون وروس، بعد لقاءات منفصلة مع وفد أوكراني.

وفي سياق حديثه مع كارلسون، استعاد ويتكوف موقفاً إنسانياً لبوتين، إذ قال إن الرئيس الروسي عبّر له عن قلقه العميق على ترمب إثر محاولة الاغتيال التي استهدفته العام الماضي خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، قائلاً: "لقد كان يصلي من أجل صديقه".

وتعيد هذه الهدية إلى الأذهان حادثة مشابهة عام 2018، حين أهدى بوتين ترمب كرة قدم خلال قمة جمعتهما في هلسنكي. وقد خضعت الكرة حينها لفحص دقيق من الاستخبارات الأمريكية للتأكد من خلوها من أجهزة تنصت، قبل أن يُهديها ترمب لاحقاً لابنه

مصدر:TRT Arabi
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