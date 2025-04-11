تركيا
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بمشاركة أكثر من 20 رئيس دولة.. انطلاق منتدى أنطاليا الدبلوماسي بنسخته الرابعة
انطلقت، اليوم الجمعة، فاعليات النسخة الرابعة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي "ADF2025" المقام بين 11 و13 أبريل/نيسان الجاري، بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية وممثلي منظمات دولية.
بمشاركة أكثر من 20 رئيس دولة.. انطلاق منتدى أنطاليا الدبلوماسي بنسخته الرابعة
منتدى أنطاليا الدبلوماسي / AA
11 أبريل 2025

وسيلقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الكلمة الافتتاحية في انطلاق المنتدى الذي يعقد هذا العام تحت شعار "التمسك بالدبلوماسية في عالم منقسم".

وبحسب مصادر دبلوماسية تركية، يعقد المنتدى برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبتنظيم من وزارة الخارجية، في مركز المؤتمرات في "بيليك" بولاية أنطاليا جنوبي البلاد.

ويتوقع أن يحضر المنتدى نحو 4 آلاف مشارك، بينهم أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة، وما يزيد على 50 وزير خارجية، إلى جانب نحو 60 ممثلاً رفيع المستوى عن منظمات دولية.

وستُعقد أكثر من 50 جلسة بصيغ متنوعة ضمن فاعليات المنتدى، سيجري خلالها تناول قضايا تهم مناطق جغرافية مختلفة، تمتد من الشرق الأوسط إلى آسيا والمحيط الهادئ، ومن إفريقيا إلى أمريكا اللاتينية.

كما سيتناول المنتدى موضوعات بارزة على الأجندة العالمية مثل تغيّر المناخ، ومكافحة الإرهاب، والمساعدات الإنسانية، والتحول الرقمي، والأمن الغذائي والذكاء الصناعي.

ومن المتوقع أن يشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في عدة فاعليات على هامش المنتدى، مثل اجتماع مجموعة الاتصال الخاصة بغزة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.

بجانب اجتماع آلية التشاور الثلاثي لوزراء خارجية تركيا والبوسنة والهرسك وكرواتيا، بالإضافة إلى اجتماع آلية الأمن رفيعة المستوى بين تركيا والعراق.

ويمكن متابعة فاعليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2025، بشكل مباشر ومتزامن عبر موقعه الإلكتروني وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، كما ستُبث جلسات عدة مباشرة عبر شبكة "TRT".

مصدر:TRT ARABI
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