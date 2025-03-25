سياسة
1 دقيقة قراءة
اعتقال امرأة اعتدت على مسلمة وحاولت إحراق حجابها داخل مكتبة بكندا
أعلنت السلطات الكندية، الأحد، إلقاء القبض على امرأة اعتدت على سيدة مسلمة وحاولت إحراق حجابها داخل مكتبة في مقاطعة أونتاريو.
اعتقال امرأة اعتدت على مسلمة وحاولت إحراق حجابها داخل مكتبة بكندا
مسؤولة المناصرة في المجلس الوطني للمسلمين الكنديين، فاطمة عبد الله، خلال قراءتها لإفادة الناجية من الاعتداء. / وسائل التواصل
25 مارس 2025

وقالت الشرطة الكندية، في بيان، إنها تلقت بلاغاً يفيد بتعرض امرأة مسلمة للاعتداء داخل مكتبة محلية.

وأقدمت المعتدية على إلقاء أغراض على السيدة المسلمة، ومحاولة نزع حجابها وسكب سائل مجهول عليه بهدف إشعاله باستخدام ولاعة.

وأضاف البيان أن المهاجِمة لاذت بالفرار من مكان الحادث، لكن الشرطة تمكنت من تعقبها واعتقالها بعد ساعات قليلة من وقوع الاعتداء.

وأكدت السلطات أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد ما إذا كان الحادث مدفوعاً بدافع "الكراهية"، في إشارة إلى احتمال تصنيفه جريمة كراهية.

من جانبه، وصف ستيفن براون، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للمسلمين الكنديين (NCCM)، وهو أكبر منظمة معنية بحقوق المسلمين في البلاد، الحادث بأنه "مخجل"، معبّراً عن قلقه من تكرار هذا النوع من الاعتداءات في المجتمع الكندي.

وفي تصريح لشبكة CBC News، أشار براون إلى أن "حوادث معاداة المسلمين شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة"، داعياً السلطات إلى التعامل بجدية مع هذه القضية، ومطالباً الشرطة بالتحقيق فيها بصفتها "جريمة كراهية".

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us