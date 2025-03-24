وتعقد المحكمة جلسات مرتين أسبوعياً منذ 10 ديسمبر/كانون الأول 2024 للاستماع إلى ردود نتنياهو على الاتهامات الموجهة إليه.

وأضاف الموقع أنه قد أُلغيَت إفادة نتنياهو في جلسة محاكمته المقررة الأربعاء المقبل، وبناءً على ذلك سيُدلي شاهد الدفاع بشهادته في نفس اليوم، على أن يُدلي نتنياهو بشهادته ثلاث مرات في الأسبوع التالي.

وأوضح الموقع أن تأجيل إفادة نتنياهو جاء بناءً على طلبه بسبب مشاركته في نقاش في الكنيست، فضلاً عن تصويت مُجدوَل بشأن قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة.

ويواجه نتنياهو تهماً بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في ما يُعرَف بملفات "1000" و"2000" و"4000"، إذ قدّم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت لائحة الاتهام في هذه القضايا نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

ويتعلق الملف "1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.

وفي الملف "2000" يُتهم نتنياهو بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما الملف "4000"، وهو الأكثر خطورة، فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع واللا الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضاً مسؤولاً في شركة بيزك للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وقد بدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، ولا تزال مستمرة، فيما ينكر نتنياهو التهم الموجهة إليه، معتبراً إياها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".