الحرب على غزة
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سيناتور أمريكي يطالب بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل
دعا السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز واشنطن إلى وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل و"وقف تزويد آلة الحرب التي يقودها" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
سيناتور أمريكي يطالب بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل
الولايات المتحدة تواصل تسليح الاحتلال الإسرائيلي / AA
24 مارس 2025

وفي منشور له عبر منصة إكس، اليوم الاثنين، أكد أن نتنياهو أعاد إطلاق "حملة القصف" التي تسببت في استشهاد أكثر من 50 ألف شخص، وذلك بعد أن خرق وقف إطلاق النار.

وأشار إلى منع إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأضاف: يجب عدم تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لآلة الحرب التي يقودها نتنياهو.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية، في 18 مارس/آذار الجاري، قتلت إسرائيل 730 فلسطينياً، وأصابت 1367 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة في غزة.

ويمثل هذا التصعيد، الذي قالت تل أبيب إنه يجري بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي امتنعت إسرائيل عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس/تشرين الأول الجاري، وأعادت إغلاق المعابر بوجه المساعدات الإنسانية، بعد السماح بإدخال كمية محدودة منها خلال فترة وقف إطلاق النار.

ورغم التزام حركة حماس جميع بنود الاتفاق، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المضي قدماً في المرحلة الثانية، استجابة لضغوط المتطرفين في حكومته.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 163 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

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