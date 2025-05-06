وسلم وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، جائزة التكريم لوزير الثقافة والسياحة التركي، محمد نوري أرصوي، تقديراً لاستحقاق أنطاليا هذا اللقب.

وفي كلمته عقب تسلمه الجائزة، أعرب أرصوي عن شكره للدول الأعضاء في المجموعة، معتبراً أن اختيار أنطاليا يمثل تقديراً لجمالها الطبيعي، وتراثها الثقافي الغني، وتطور بنيتها التحتية السياحية.

وأشار وزير الثقافة والسياحة التركي إلى أن المدينة استقبلت أكثر من 17 مليون زائر في عام 2024، ما يعكس مكانتها وجهة سياحية بارزة، مؤكداً أنها قادرة على تمثيل روح وإمكانات السياحة في دول المجموعة.

كما أوضح الوزير التركي أن بلاده تسعى لاستثمار هذا الاختيار لتعزيز التعاون السياحي مع الدول الأعضاء، وتوسيع العلاقات بين شعوب المجموعة.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة D-8 تأسست رسمياً في قمة إسطنبول يوم 15 يونيو/حزيران 1997، عقب مؤتمر "التعاون للتنمية" الذي عُقد في أكتوبر/تشرين الأول 1996، وتضم كلاً من مصر، تركيا، باكستان، بنغلاديش، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، ونيجيريا، بينما انضمت أذربيجان إلى عضويتها في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وتهدف المجموعة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين أعضائها، وتشمل مجالات التعاون قطاعات متعددة من بينها السياحة.