سياسة
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المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية ترفض عزل رئيس الوزراء المقال هان دوك سو
رفضت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية طلب عزل هان دوك سو، الذي أُقيل من منصب رئيس الوزراء في إطار تحقيق بدأ بعد إعلان الأحكام العرفية في عام 2024.
المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية ترفض عزل رئيس الوزراء المقال هان دوك سو
رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان دوك سو / Reuters
24 مارس 2025

وحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، الاثنين، فقد صدر الحكم في قضية عزل هان، الذي أُقيل من منصبه بزعم "تواطئه في قرار إعلان الأحكام العرفية الذي اتخذه الرئيس يون سوك يول".

وقد صوتت المحكمة الدستورية ضد طلب عزله، إذ رُفض بأغلبية 5 أصوات مقابل صوت واحد.

وبموجب هذا القرار، سيعود هان، الذي أُبعد سابقاً عن منصبه، لتولي مهام رئاسة الحكومة مؤقتاً.

وفي تصريح له بعد صدور الحكم، شكر هان المحكمة الدستورية، مؤكداً أنه سيعطي الأولوية للقضايا العاجلة.

وكان الرئيس قد أعلن الأحكام العرفية في 3 ديسمبر/كانون الأول 2024 في عموم البلاد، بهدف "مكافحة القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري"، مع اتهامات للمعارضة بالمشاركة في أنشطة مناهضة للدولة.

بعد ذلك، عقد البرلمان جلسة طارئة، صوّت خلالها على إلغاء الأحكام العرفية، وأصدر مكتب رئيس البرلمان بياناً أعلن فيه إلغاءها بعد التصويت.

يُذكر أن الأحكام العرفية هي مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية التي تتخذها الدولة في حالات الطوارئ، ما يتيح لها تعليق بعض القوانين السارية مؤقتاً لمواجهة الأخطار التي تهدد البلاد.

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