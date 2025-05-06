جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته، الثلاثاء، في حفل توزيع جوائز الأناضول الإعلامية العاشر الذي أقيم في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.

وذكر أردوغان أن الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة الفلسطيني منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، أسفرت عن استشهاد 212 صحفياً.

وأضاف: "أترحم على هؤلاء الإخوة الذين يُعتبر كل واحد منهم مدافعاً عن الحقيقة، وأقدم تعازيّ لزملائهم وعائلاتهم".

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فإن إسرائيل قتلت خلال الإبادة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 212 صحفياً وإعلامياً وأصابت قرابة 409، واعتقلت نحو 48 آخرين.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في 26 أبريل/نيسان الماضي، إن عدد الشهداء من الصحفيين في غزة هو "الأعلى في العالم منذ بدء عمليات إحصاء عدد القتلى الصحفيين عام 1992".

وفيما يخص تطور قطاع الإعلام في تركيا، ذكر أردوغان أن بلاده قطعت أشواطاً كثيرة في مجال حرية الصحافة والتعبير عن الرأي مقارنة مع الوضع الذي كان عليه القطاع قبل عام 2002.

وأردف: "القضايا التي من المستحيل حتى التفكير فيها أو الكتابة والإبلاغ عنها علانية في الغرب، يمكن الكتابة والإفصاح عنها بسهولة في وسائل الإعلام التركية".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 171 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.