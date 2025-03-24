وأوضحت المصادر أن الخطة المصرية تتضمن إطلاق حماس سراح خمسة محتجزين إسرائيليين أسبوعياً، على أن تبدأ إسرائيل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بعد الأسبوع الأول.

وأضافت المصادر أن الولايات المتحدة وحماس وافقتا على المقترح، بينما لم ترد إسرائيل عليه بعد.

كما تضمن المقترح المصري تحديد جدول زمني للإفراج عن جميع المحتجزين مقابل جدول زمني لانسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة، مع ضمانات أمريكية.

ومن جانبها، اتهمت حماس إسرائيل بانتهاك بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في يناير/كانون الثاني الماضي، لكنها أكدت استعدادها للتفاوض على اتفاق وقف إطلاق نار ودراسة مقترحات المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

وتجدر الإشارة أن إسرائيل ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية الثلاثاء، قتلت إسرائيل 730 فلسطينياً وأصابت 1367 آخرين معظمهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة.

ويمثل هذا التصعيد الذي قالت تل أبيب إنه يجري بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي امتنعت إسرائيل عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس/آذار الجاري.

ورغم التزام حركة "حماس" بنود الاتفاق، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المضي قدماً في المرحلة الثانية، استجابة لضغوط المتطرفين في حكومته.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 163 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.