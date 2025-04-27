وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أن عدة أشخاص آخرين أصيبوا أيضاً في الحادث، مضيفة أن السائق قيد الاحتجاز.

ووقعت عملية الدهس في الساعة 20:00 تقريباً من مساء السبت (ت.غ-7)، في أثناء احتفال أفراد من الجالية الفلبينية بعيد خاص بهم يسمى "لابو لابو".

وتظهر المشاهد التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الحادث إصابة أكثر من 7 أشخاص في عملية الدهس.

وحسب تقارير إعلامية، فإن المهرجان معروف باسم "لابو لابو فيستيفال"، وهو مهرجان كبير يُحيي ذكرى زعيم فيلبيني مناهض للاستعمار من القرن السادس عشر، ويقام سنوياً في المدينة.