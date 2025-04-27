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كندا.. ارتفاع عدد القتلى في حادث دهس بمهرجان في فانكوفر إلى 9
مقتل تسعة أشخاص بعد دهس سائق بمركبته حشداً في مهرجان شعبي كانت تقيمه الجالية الفيلبينية السبت في فانكوفر غرب كندا، حسب الشرطة المحلية الأحد، مستبعدة وجود دوافع "إرهابية" وراء الحادث الذي وقع عشية الانتخابات العامة الاثنين.
كندا.. ارتفاع عدد القتلى في حادث دهس بمهرجان في فانكوفر إلى 9
الشرطة الكندية تعلن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص إثر دهس سائق سيارة حشداً في مهرجان شعبي بمدينة فانكوفر / Reuters
27 أبريل 2025

وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أن عدة أشخاص آخرين أصيبوا أيضاً في الحادث، مضيفة أن السائق قيد الاحتجاز.

ووقعت عملية الدهس في الساعة 20:00 تقريباً من مساء السبت (ت.غ-7)، في أثناء احتفال أفراد من الجالية الفلبينية بعيد خاص بهم يسمى "لابو لابو".

وتظهر المشاهد التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الحادث إصابة أكثر من 7 أشخاص في عملية الدهس.

وحسب تقارير إعلامية، فإن المهرجان معروف باسم "لابو لابو فيستيفال"، وهو مهرجان كبير يُحيي ذكرى زعيم فيلبيني مناهض للاستعمار من القرن السادس عشر، ويقام سنوياً في المدينة.

مصدر:TRT Arabi
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