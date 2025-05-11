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"بلا شروط مسبقة".. بوتين يقترح إجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا بإسطنبول الخميس
اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجراء محادثات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول في 15 مايو/أيار الجاري "بلا شروط مسبقة".
"بلا شروط مسبقة".. بوتين يقترح إجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا بإسطنبول الخميس
بوتين: نعرض على سلطات كييف استئناف المحادثات يوم الخميس في إسطنبول / AP
11 مايو 2025

وقال بوتين في حديث إلى الصحفيين في الكرملين، إن موسكو لم ترفض قَطّ الحوار مع أوكرانيا، مضيفاً أن روسيا ترغب في إجراء محادثات جادّة “لإزالة الأسباب الجذرية للنزاع"، وأردف: "نعرض على سلطات كييف استئناف المحادثات يوم الخميس في إسطنبول".

وأضاف أن روسيا "لم تكُن هي من وقف المفاوضات في 2022 بل كييف، مع ذلك نقترح أن تستأنف كييف المفاوضات المباشرة بلا أي شروط مسبقة".

ولفت الرئيس الروسي إلى أنه "لا نستبعد أن نتمكن خلال هذه المفاوضات من الاتفاق على وقف جديد لإطلاق النار"، دون أن يتطرق مباشرة إلى الدعوة التي وجّهها زعماء أوكرانيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا اعتباراً من الاثنين.

وانتهت السبت الهدنة الروسية من جانب واحد لمدة ثلاثة أيام، التي أُعلنَت بمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار على ألمانيا النازية، يوم السبت.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشنّ روسيا هجوماً عسكريّاً على جارتها أوكرانيا، تشترط لإنهائه تَخلّي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT Arabi
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