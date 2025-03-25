وأفادت رئاسة البرلمان التركي في بيان اليوم الثلاثاء، أن قورتولموش أجرى اتصالات مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، ورئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش، ورئيس مجلس النواب المصري حنفي علي الجبالي.

وشدّد قورتولموش في حديثه مع نظرائه على ضرورة توحيد الجهود البرلمانية لوقف إراقة الدماء الناجمة عن الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين، وإعادة إعمار غزة، وتحقيق سلام دائم على أساس حل الدولتين.

كما أكد أهمية تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لإعادة فرض وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وفق البيان.

وأعرب قورتولموش عن أمله في أن يسخر أصدقاء فلسطين إمكانياتهم لدعم القضية الفلسطينية بجميع المحافل، مشدّداً على أهمية تعزيز الجهود في هذا الاتجاه.

كما هنأ رئيس البرلمان التركي نظراءه بعيد الفطر المرتقب بعد أيام، معرباً عن أمله في أن تجلب ليلة القدر وعيد الفطر السلام والطمأنينة، ولا سيما للأراضي الفلسطينية المحتلة.