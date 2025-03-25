تركيا
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قورتولموش يهاتف نظراءه بـ"البرلمانات الصديقة لفلسطين" ويدعو إلى توحيد الجهود لوقف الإبادة في غزة
أجرى رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش اتصالات هاتفية مع نظرائه في "مجموعة رؤساء البرلمانات الصديقة لفلسطين" لدعوتهم لحضور الاجتماع المزمع عقده في 18 أبريل/نيسان بإسطنبول.
قورتولموش يهاتف نظراءه بـ"البرلمانات الصديقة لفلسطين" ويدعو إلى توحيد الجهود لوقف الإبادة في غزة
رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش / AA
25 مارس 2025

وأفادت رئاسة البرلمان التركي في بيان اليوم الثلاثاء، أن قورتولموش أجرى اتصالات مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، ورئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش، ورئيس مجلس النواب المصري حنفي علي الجبالي.

وشدّد قورتولموش في حديثه مع نظرائه على ضرورة توحيد الجهود البرلمانية لوقف إراقة الدماء الناجمة عن الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين، وإعادة إعمار غزة، وتحقيق سلام دائم على أساس حل الدولتين.

كما أكد أهمية تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لإعادة فرض وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وفق البيان.

وأعرب قورتولموش عن أمله في أن يسخر أصدقاء فلسطين إمكانياتهم لدعم القضية الفلسطينية بجميع المحافل، مشدّداً على أهمية تعزيز الجهود في هذا الاتجاه.

كما هنأ رئيس البرلمان التركي نظراءه بعيد الفطر المرتقب بعد أيام، معرباً عن أمله في أن تجلب ليلة القدر وعيد الفطر السلام والطمأنينة، ولا سيما للأراضي الفلسطينية المحتلة.

مصدر:TRT ARABI
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