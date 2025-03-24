من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس) أن الوفدين الروسي والأمريكي سيبدآن اليوم، في الرياض، مباحثات بشأن تسوية الحرب في أوكرانيا.

وأوضحت أن الوفد الروسي يترأسه رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي غريغوري كاراسين، ومستشار مدير هيئة الأمن الفيدرالية الروسية سيرغي بيسيدا.

ومن المتوقع أن يضم الوفد الأمريكي مدير التخطيط السياسي في الخارجية الأمريكية مايكل أنتون، إضافةً إلى مساعدين للمبعوث الخاص لأوكرانيا كيث كيلوغ، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، وفق "تاس".

وفجر الاثنين، أعلن وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، انتهاء محادثات بين خبراء أوكرانيين وأمريكيين في الرياض، انطلقت مساء الأحد.

وأوضح عمروف في بيان، أن اللقاء ناقش قضايا متعلقة بإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية، وكان "مثمراً".

يُذكر أن المملكة العربية السعودية سبق أن استضافت عدداً من اللقاءات، لمناقشة سبل إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وكان من أبرز اللقاءات ذلك الذي جمع في 18 فبراير/شباط الماضي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، وكذلك لقاء بين روبيو ونظيره الأوكراني أندريه سيبيها.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده كييف "تدخلاً" في شؤونها.



