تركيا
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"بلد جيّد وقائد جيّد".. ترمب يشيد بتركيا ورئيسها أردوغان
أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتركيا والرئيس رجب طيب أردوغان خلال استقباله في البيت الأبيض مرشحه لمنصب السفير الأمريكي في أنقرة توم باراك.
"بلد جيّد وقائد جيّد".. ترمب يشيد بتركيا ورئيسها أردوغان
ترمب: تركيا بلد جيد ورئيسها قائد جيد / AA
25 مارس 2025

والتقى ترمب عدداً من السفراء الأمريكيين الذين سيتوجهون إلى مختلف دول العالم بعد حصولهم على موافقة مجلس الشيوخ.

وأدلى باراك بتصريح صحفي قصير إلى جانب المرشحين الآخرين لمنصب السفير، أعرب فيه عن سعادته بالعمل مع ترمب معرباً عن شكره له.

ووصف باراك تركيا بأنها "واحدة من أقدم الحضارات"، ليردّ عليه ترمب بالقول: "بلد جيّد وقائد جيّد أيضاً".

باراك، البالغ من العمر 77 عاماً، حاصل على شهادة في الحقوق من جامعة سان دييغو، وشغل منصب نائب مستشار وزير الداخلية في إدارة الرئيس رونالد ريغان في ثمانينيات القرن الماضي.

مصدر:TRT ARABI
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