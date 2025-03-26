تركيا
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فيدان وروبيو يؤكدان ضرورة وقف إطلاق نار دائم في غزة واستقرار سوريا وإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية
بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الثلاثاء، مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن، عدداً من الملفات الثنائية والإقليمية، وعلى رأسها وقف إطلاق النار في غزة، والوضع القائم في سوريا، إضافة إلى الحرب الروسية-الأوكرانية.
فيدان وروبيو يؤكدان ضرورة وقف إطلاق نار دائم في غزة واستقرار سوريا وإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية
وصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية تستغرق يومين / AP
26 مارس 2025

وقالت مصادر في الخارجية التركية إن الوزيرن تابعا القضايا التي نوقشت في المحادثة الهاتفية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترمب، والعمل على الزيارات التي ستُجرى على مستوى الرئيسين في الفترة المقبلة.

وأضافت المصادر أن فيدان وروبيو أكدا حرصهما على أهمية الانخراط مع الإدارة السورية وضمان استقرار البلاد ومكافحة الإرهاب.

وفيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، أكد الجانبان ضرورة تحقيق وقف إطلاق نار دائم في غزة وأهمية ذلك من أجل السلام الإقليمي.

وذكرت المصادر الدبلوماسية أن “الوزيرين أظهرا بوضوح إرادتهما السياسية لإزالة العوائق أمام التعاون في مجال صناعة الدفاع، حيث ستُعقد اجتماعات فنية لحل القضايا القائمة”.

كما ناقش فيدان وروبيو الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، وتأكيد دعم الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة في هذا الصدد.

والثلاثاء، وصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية، تستغرق يومين، سيبحث خلالها مع المسؤولين الأمريكيين، العلاقات الثنائية والخطوات الاستراتيجية التي يمكن اتخاذها لتعزيز العلاقات.

مصدر:TRT Arabi
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