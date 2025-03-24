تركيا
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تركيا توقف 12 شخصاً على خلفية الهجوم المسلح على القنصلية العراقية بإسطنبول
وقّفت السلطات التركية 12 شخصاً على خلفية الهجوم المسلح الذي استهدف القنصلية العراقية في إسطنبول مساء الجمعة.
تركيا توقف 12 شخصاً على خلفية الهجوم المسلح على القنصلية العراقية بإسطنبول
الشرطة التركية أمام القنصلية العراقية بإسطنبول / Others
24 مارس 2025

ووفقاً لمصادر أمنية، تواصل فِرَق مكافحة الجريمة المنظمة في مديرية أمن إسطنبول التحقيقات في الحادث الذي وقع في منطقة شيشلي، حيث استخدم شخصان بندقية في أثناء تنفيذ الهجوم على القنصلية فيما كانا يستقلان دراجة نارية.

وتمكّن الأمن من توقيف مشتبهين في الحادث، أحدهما تحت سن 18، بعد تعرضهما لحادث سير على طريق سريع في إسطنبول.

وفي سياق التحقيقات، جرى توقيف ثلاثة أشخاص في ولاية إزمير، بينهم شخصان تحت سن 18، تبيَّن أنهم لجؤوا إلى فيلا في منطقة سيليفري التابعة لولاية إسطنبول، استخدمها التنظيم الإجرامي مقرّاً. كما جرى توقيف ستة آخرين لهم صلة بالهجوم، إذ قدّموا المساعدة والإيواء لمنفّذي العملية.

وفي عملية أمنية بمنطقة شيشلي، جرى توقيف شخص يشتبه في كونه المخطط الرئيسي للهجوم. وخلال التفتيش في منازل المشتبهين عُثِر على البندقية المستخدمة في الهجوم، بالإضافة إلى دراجة نارية مسروقة وسيارة استخدمها المهاجمون.

ولا تزال تحقيقات الشرطة جارية مع المشتبهين الـ12.

وتعرَّض مبنى القنصلية العامة العراقية في إسطنبول، مساء الجمعة، لهجوم مسلح من قِبل شخصين لاذا بالفرار على متن دراجة نارية، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات.

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