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الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة على 3 مناطق ومعسكر غربي أم درمان
أعلن الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، تقدمه في غربي مدينة أم درمان واستعادته السيطرة على 3 مناطق ومعسكر من قوات الدعم السريع.
الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة على 3 مناطق ومعسكر غربي أم درمان
الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة على 3 مناطق ومعسكر غرب أم درمان / AFP
15 أبريل 2025

وقال الجيش السوداني في بيان: "مواصلةً لنجاحاتها الساحقة في غربي أم درمان، تمكنت قواتنا اليوم من سحق وتدمير ميليشيا الدعم السريع (شبه العسكرية)، وذلك في مناطق الصفوة والحلة الجديدة وقرية الصفيرا ومعسكر الكونان، وجارٍ تصفية ما تبقى من جيوب محدودة في المنطقة".

وأشار إلى أن قوات الجيش "دمرت عدداً من المركبات القتالية لقوات الدعم السريع، وقتلت العشرات منهم، وتطارد البقية".

وحتى الساعة 16:30 (ت.غ) لم تعقِّب قوات الدعم السريع (شبه العسكرية) على بيان الجيش السوداني.

ومنذ 4 أبريل/نيسان الجاري تشهد مناطق جنوبي وغربي أم درمان اشتباكات عنيفة بين الجيش و"الدعم السريع"، ويسعى الأول لفرض سيطرته على آخر معاقل الأخيرة في المدينة، ثالثة مدن العاصمة الخرطوم.

ومنذ أسابيع وبوتيرة متسارعة، بدأت تتناقص مساحات سيطرة “الدعم السريع” في ولايات السودان لصالح الجيش.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (شبه العسكرية) منذ أبريل/نيسان 2023، حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، فيما قدَّر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.

مصدر:TRT Arabi
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