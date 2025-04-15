وقال الجيش السوداني في بيان: "مواصلةً لنجاحاتها الساحقة في غربي أم درمان، تمكنت قواتنا اليوم من سحق وتدمير ميليشيا الدعم السريع (شبه العسكرية)، وذلك في مناطق الصفوة والحلة الجديدة وقرية الصفيرا ومعسكر الكونان، وجارٍ تصفية ما تبقى من جيوب محدودة في المنطقة".

وأشار إلى أن قوات الجيش "دمرت عدداً من المركبات القتالية لقوات الدعم السريع، وقتلت العشرات منهم، وتطارد البقية".

وحتى الساعة 16:30 (ت.غ) لم تعقِّب قوات الدعم السريع (شبه العسكرية) على بيان الجيش السوداني.

ومنذ 4 أبريل/نيسان الجاري تشهد مناطق جنوبي وغربي أم درمان اشتباكات عنيفة بين الجيش و"الدعم السريع"، ويسعى الأول لفرض سيطرته على آخر معاقل الأخيرة في المدينة، ثالثة مدن العاصمة الخرطوم.

ومنذ أسابيع وبوتيرة متسارعة، بدأت تتناقص مساحات سيطرة “الدعم السريع” في ولايات السودان لصالح الجيش.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (شبه العسكرية) منذ أبريل/نيسان 2023، حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، فيما قدَّر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.