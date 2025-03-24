وأفادت هيئة البث العبرية (رسمية) بمقتل إسرائيلي كان مصاباً بجروح حرجة جراء عملية إطلاق النار التي وقعت صباح اليوم.

وفي وقت سابق، قالت "نجمة داود الحمراء"، (هيئة الإسعاف)، في بيان: "قدم مسعفون العلاج الطبي في موقع الحادث لمصابَين"، وأوضحت أن "أحدهما رجل (75 عاماً) في حالة حرجة وفاقد للوعي، والآخر (20 عاما) في حالة متوسطة وفي كامل وعيه".

وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان، أن المسلح وصل إلى المكان بسيارة، ونفَّذ عملية دهس في محطة حافلات، ثم فتح النار تجاه الموجودين هناك.

وأضافت: "نتيجة لذلك، هناك عدد من المصابين، وقوات الشرطة التي كانت موجودة في المكان حيَّدت المنفذ".

وتتزامن عملية إطلاق النار في حيفا مع تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتصاعد حملات القمع والاعتداءات في الضفة الغربية المحتلة.

وبدعمٍ أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة في غزة، خلّفت أكثر من 162 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.