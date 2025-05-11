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الحكومة السودانية تعلن مقتل 20 شخصاً في قصف الدعم السريع سجناً غربيّ البلاد
أعلنت الحكومة السودانية السبت مقتل 20 شخصاً وإصابة 50 آخرين في هجوم بمسيّرات استهدف سجناً مركزياً في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان غربي البلاد.
الحكومة السودانية تعلن مقتل 20 شخصاً في قصف الدعم السريع سجناً غربيّ البلاد
منذ أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حرباً، خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ / AA
11 مايو 2025

وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الأعيسر، إن "استهداف مليشيا أسرة دقلو الإجرامية، المدعومة من حكومة أبوظبي، سجن الأبيض ومستشفى المدينة صباح اليوم، باستخدام الطائرات المسيّرة، ما أسفر عن استشهاد 20 نزيلاً وإصابة 50 آخرين، جميعهم من المدنيين، جريمة حرب مكتملة الأركان".

وأضاف الأعيسر في ما نقلته عنه وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا": "ويُعَدّ ما جرى في سجن مدينة الأبيض جريمة حرب مكتملة الأركان، تُضاف إلى سجل المليشيا وداعميها الحافل بالانتهاكات ضد المدنيين السودانيين".

ومنذ أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حرباً خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، فيما قدّر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.

مصدر:TRT Arabi
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