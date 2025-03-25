سياسة
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زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب قبالة سواحل نيوزيلندا.. وتحذيرات من تسونامي محتمل
ضرب زلزال بقوة 6.7 درجة على مقياس ريختر، صباح الثلاثاء، قبالة سواحل جزيرة ساوث آيلاند في نيوزيلندا، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات من احتمال حدوث أمواج مد بحري عاتية (تسونامي)، في حين تُجري الجهات المختصة تقييماً لمخاطر الكارثة المحتملة.
زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب قبالة سواحل نيوزيلندا.. وتحذيرات من تسونامي محتمل
تقع نيوزيلندا على ما يُعرف بـ"حلقة النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة زلزالية نشطة تمتد لمسافة 40 ألف كيلومتر / AA
25 مارس 2025

وأعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في نيوزيلندا أن الزلزال وقع قبالة منطقة فيوردلاند، ونصحت السكان بالابتعاد عن الشواطئ والمناطق الساحلية، مشيرةً إلى احتمال تشكّل تيارات بحرية قوية وغير معتادة قد تشكل خطراً على حياة السكان.

ووفقاً لنظام رصد الزلازل الحكومي (جيونت)، سُجل مركز الزلزال على عمق 33 كيلومتراً، وعلى بُعد نحو 160 كيلومتراً شمال غربي جزر سنيرز، الواقعة في أقصى جنوب البلاد بالقرب من القارة القطبية الجنوبية.

في المقابل، ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق أقرب إلى السطح، يُقدّر بنحو 10 كيلومترات، وهو ما قد يزيد من تأثيره المحلي.

من جانبها، أكدت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في أستراليا أنه لا يوجد خطر من حدوث تسونامي يهدد البر الرئيسي الأسترالي أو أيٍّ من الجزر والأقاليم التابعة له.

وتقع نيوزيلندا على ما تُعرف بـ"حلقة النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة زلزالية نشطة تمتد لمسافة 40 ألف كيلومتر وتضم عشرات البراكين والخنادق المحيطية، ما يجعل البلاد عُرضة بانتظام للهزات الأرضية والزلازل العنيفة.

مصدر:TRT Arabi
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