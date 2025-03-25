وأفادت الصحيفة بأن تشونغ، المقيمة الدائمة في الولايات المتحدة، تدرس في جامعة كولومبيا وشاركت في المظاهرات المؤيدة لفلسطين في الحرم الجامعي منذ عام 2023.

وقدمت تشونغ الدعوى القضائية بعد أن أصدرت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية مذكرة اعتقال ضدها، مشيرةً إلى أن حالتها في الإقامة ستُلغى.

وفي الوثائق المقدمة للمحكمة، وصفت تشونغ تصرفات الحكومة الأمريكية بأنها "تجاوزات صادمة" و"هجوم غير مبرر وغير مسبوق" على حقوقها.

وتُعد مذكرة الاعتقال الصادرة بحق تشونغ أحدث خطوة من إدارة ترمب في محاولة اعتقال وترحيل المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، الذين تتهمهم بدعم حركة حماس.

وفي 9 مارس/آذار الجاري، اعتقلت السلطات الأمريكية الناشط الفلسطيني محمود خليل، الذي قاد احتجاجات تضامنية في جامعة كولومبيا، العام الماضي، تنديداً بالإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب في غزة.

جاء الاعتقال بعد أن وقَّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في يناير/كانون الثاني الماضي، أمراً تنفيذياً يتعلق بـ"مكافحة معاداة السامية"، يتيح ترحيل الطلاب الذين يشاركون في مظاهرات داعمة لفلسطين.

كانت جامعات كولومبيا، ونورث وسترن، وبورتلاند الحكومية، وتوين سيتيز في مينيسوتا، وحرم بيركلي بجامعة كاليفورنيا، من بين الجامعات التي نُظِّمت فيها مظاهرات دعماً لفلسطين بدأت في أبريل/نيسان 2024 وانتشرت في أنحاء العالم.

وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين، التي بدأت في جامعة كولومبيا، إلى أكثر من 50 جامعة أخرى في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وترتكب إسرائيل بدعمٍ أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلَّفت أكثر من 163 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، إضافة إلى دمار هائل.



