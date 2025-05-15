حرائق واسعة قرب القدس.. والاحتلال يعلن التعبئة ويستعد لطلب دعم دوليحرائق واسعة قرب القدس.. والاحتلال يعلن التعبئة ويستعد لطلب دعم دولي
أعلنت إسرائيل، مساء اليوم الأربعاء، التعبئة العامة لجميع عناصر الإطفاء فيها، في ظل حرائق واسعة النطاق اندلعت في بلدات قريبة من القدس، وسط استعدادات لطلب مساعدات دولية لإخمادها.أعلنت إسرائيل، مساء اليوم الأربعاء، التعبئة العامة لجميع عناصر الإطفاء فيها، في ظل حرائق واسعة النطاق اندلعت في بلدات قريبة من القدس، وسط استعدادات لطلب مساعدات دولية لإخمادها.
غوتيريش: متضامنون بشكل كامل مع تركيا عقب زلزال إسطنبولغوتيريش: متضامنون بشكل كامل مع تركيا عقب زلزال إسطنبول
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، عن تضامنه الكامل مع تركيا وشعبها بسبب الزلزال الذي شهدته مدينة إسطنبول.أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، عن تضامنه الكامل مع تركيا وشعبها بسبب الزلزال الذي شهدته مدينة إسطنبول.
إصابة 151 بسبب الهلع جراء زلزال إسطنبول.. ووزير الداخلية التركي: استمر 13 ثانيةإصابة 151 بسبب الهلع جراء زلزال إسطنبول.. ووزير الداخلية التركي: استمر 13 ثانية
أعلنت ولاية إسطنبول، اليوم الأربعاء، إصابة 151 شخصاً بسبب حالات القفز من المنازل نتيجة الهلع من الزلزال، الذي وقع في بحر مرمرة بقوة 6.2 درجة، حسبما أكد وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا.أعلنت ولاية إسطنبول، اليوم الأربعاء، إصابة 151 شخصاً بسبب حالات القفز من المنازل نتيجة الهلع من الزلزال، الذي وقع في بحر مرمرة بقوة 6.2 درجة، حسبما أكد وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا.
زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر يضرب إسطنبول وولايات مجاورةزلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر يضرب إسطنبول وولايات مجاورة
أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) ظهر اليوم الأربعاء وقوع زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر في إسطنبول وشعرت به ولايات مجاورة.أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) ظهر اليوم الأربعاء وقوع زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر في إسطنبول وشعرت به ولايات مجاورة.
مصرع 50 شخصاً على الأقل بانقلاب قارب في الكونغو الديمقراطيةمصرع 50 شخصاً على الأقل بانقلاب قارب في الكونغو الديمقراطية
لقي 50 شخصاً على الأقل حتفهم، اليوم الخميس، جرّاء انقلاب قارب في نهر الكونغو بمقاطعة إكواتور بجمهورية الكونغو الديمقراطية.لقي 50 شخصاً على الأقل حتفهم، اليوم الخميس، جرّاء انقلاب قارب في نهر الكونغو بمقاطعة إكواتور بجمهورية الكونغو الديمقراطية.