أعلنت إسرائيل، مساء اليوم الأربعاء، التعبئة العامة لجميع عناصر الإطفاء فيها، في ظل حرائق واسعة النطاق اندلعت في بلدات قريبة من القدس، وسط استعدادات لطلب مساعدات دولية لإخمادها.

أعلنت إسرائيل، مساء اليوم الأربعاء، التعبئة العامة لجميع عناصر الإطفاء فيها، في ظل حرائق واسعة النطاق اندلعت في بلدات قريبة من القدس، وسط استعدادات لطلب مساعدات دولية لإخمادها.