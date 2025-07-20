ولقي شخصان مصرعهما وفُقد اثنان آخران، في مدينة غابيونغ السياحية شمال شرق كوريا الجنوبية، نتيجة انهيار أرضي وفيضانات تسببت في تضرر منازل وجرف سيارات، بالتزامن مع استمرار موجة الأمطار الغزيرة التي تضرب البلاد منذ الأربعاء الماضي.

وحسب السلطات، ارتفع إجمالي عدد الضحايا إلى 14 قتيلاً، فيما لا يزال 12 شخصاً في عداد المفقودين، وشملت الأضرار أيضاً إجلاء أكثر من ألف شخص، بالإضافة إلى غمر 87 طريقاً و38 مبنى بمياه الأمطار.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الكورية أنّ الأمطار التي كانت تتركز في الجنوب تحركت شمالاً خلال الليل، وتوقعت توقفها اليوم، على أن تعقبها موجة حارة.

وصدرت تحذيرات من انهيارات أرضية في عدة مناطق، أبرزها إقليم تشونغتشيونغ الذي سُجلت فيه معدلات أمطار تجاوزت 400 مليمتر، وفق وزارة الداخلية والأمن.

وفي سياق متصل، أغلقت وزارة التعليم نحو 403 مدارس، بينما تضررت ممتلكات 166 مدرسة أخرى بسبب الظروف الجوية السيئة.

وفي هونغ كونغ، أصدر مرصد الأرصاد الجوية تحذيراً من إعصار من المستوى العاشر، وهو أعلى درجات التحذير، اعتباراً من صباح اليوم الأحد، بسبب اقتراب الإعصار "ويفا"، مع توقعات بهبوب رياح تتجاوز سرعتها 118 كيلومتراً في الساعة.

وأدى الإعصار إلى تعليق عديد من الأنشطة والخدمات العامة، وإلغاء أو تعديل عدد كبير من الرحلات الجوية، كما فتحت الحكومة ملاجئ مؤقتة للسكان المتضررين، وحثّت المواطنين على تجنّب المناطق الساحلية خلال فترة العاصفة.

يُذكر أن آخر تحذير من المستوى العاشر في هونغ كونغ صدر في سبتمبر/أيلول 2023، بسبب الإعصار "ساولا".