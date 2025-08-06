وأفادت وسائل إعلام محلية وسلطات بأن فرق الإنقاذ التابعة للجيش الهندي وقوات الاستجابة للكوارث واجهت صعوبات في الوصول إلى قرية دارالي، وهي منطقة سياحية تُعَدّ محطة توقف قبل التوجه إلى بلدة جانجوتري، أحد المزارات الهندوسية، وذلك بسبب إغلاق طريق سريع رئيسي نتيجة الانهيارات الأرضية واستمرار هطول الأمطار.

وأوضح الكولونيل هارشافردهان، قائد عمليات الإنقاذ في الجيش الهندي، عبر منشور على منصة إكس، أن عدد المفقودين لا يزال غير معروف، وأن جهود الإغاثة استمرت طوال الليل في محاولة لإنقاذ المتضررين ونقلهم إلى مناطق آمنة.

من جانبها، ذكرت قناة NDTV أن معسكر الجيش في منطقة هارسيل، التي تبعد نحو أربعة كيلومترات عن قرية دارالي، تضرر أيضاً بسبب الفيضانات المفاجئة، ما أسفر عن فقدان 11 جندياً.