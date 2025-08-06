كوارث طبيعية
قتلى ومفقودون جراء فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية في الهيمالايا
عاقت الأمطار الغزيرة جهود الإنقاذ في ولاية أتراكند الهندية الواقعة في منطقة جبال الهيمالايا اليوم الأربعاء، بعد يوم من فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وفقدان العشرات.
رجال إنقاذ يساعدون رجلاً وسط فيضانات مفاجئة في الهند / Reuters
منذ يوم واحد

وأفادت وسائل إعلام محلية وسلطات بأن فرق الإنقاذ التابعة للجيش الهندي وقوات الاستجابة للكوارث واجهت صعوبات في الوصول إلى قرية دارالي، وهي منطقة سياحية تُعَدّ محطة توقف قبل التوجه إلى بلدة جانجوتري، أحد المزارات الهندوسية، وذلك بسبب إغلاق طريق سريع رئيسي نتيجة الانهيارات الأرضية واستمرار هطول الأمطار.

وأوضح الكولونيل هارشافردهان، قائد عمليات الإنقاذ في الجيش الهندي، عبر منشور على منصة إكس، أن عدد المفقودين لا يزال غير معروف، وأن جهود الإغاثة استمرت طوال الليل في محاولة لإنقاذ المتضررين ونقلهم إلى مناطق آمنة.

من جانبها، ذكرت قناة NDTV أن معسكر الجيش في منطقة هارسيل، التي تبعد نحو أربعة كيلومترات عن قرية دارالي، تضرر أيضاً بسبب الفيضانات المفاجئة، ما أسفر عن فقدان 11 جندياً.

وبثت القنوات الإخبارية مقاطع مصورة تُظهِر السيول والطين وهي تجتاح المنطقة وتُدمّر المنازل والطرق، فيما يفرّ السكان للنجاة بأنفسهم.

وتُعَدّ ولاية أتراكند من المناطق المعرضة بشكل متكرر للفيضانات والانهيارات الأرضية، في ظل تحذيرات من خبراء يشيرون إلى أن تغير المناخ يسهم بشكل كبير في زيادة حدة هذه الكوارث الطبيعية.

مصدر:TRT ARABI
