تركيا تبحث تداعيات الهجمات الإسرائيلية على إيران وتعلن رفع جاهزيتها الأمنية
أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن بلاده أجرت تقييماً شاملاً لتداعيات الهجمات الإسرائيلية على إيران، في اجتماع رفيع المستوى ضم مسؤولين كباراً من بينهم وزير الدفاع يشار غولر، ورئيس الأركان العامة متين غوراك، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن.
خامنئي يعيّن عبد الرحيم موسوي رئيساً للأركان خلفاً لباقري بعد مقتله في الهجوم الإسرائيلي
أصدر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، علي خامنئي، اليوم الجمعة، قراراً بتعيين اللواء سيد عبد الرحيم موسوي رئيساً لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، خلفاً للفريق محمد باقري الذي قُتل في الهجوم الإسرائيلي على إيران، فجر اليوم.
شركات طيران تركية وعالمية تُعلّق رحلاتها في المنطقة جراء الهجوم الإسرائيلي على إيران
شهدت حركة الطيران في منطقة الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، اضطرابات واسعة عقب الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مواقع عسكرية ونووية داخل إيران، ما دفع عديداً من الدول إلى إغلاق مجالها الجوي، وأجبر شركات طيران دولية كبرى على تعليق رحلاتها الجوية نحو المنطقة.
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أردوغان حول العدوان على إيران: يجب على العالم وضع حدٍّ للّصوصية الإسرائيلية
شدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أن الهجوم الإسرائيلي على إيران فجر اليوم الجمعة، استفزاز صارخ للقانون الدولي، داعياً المجتمع الدولي إلى وضع حدٍّ لـ"اللصوصية" الإسرائيلية التي تستهدف الاستقرار العالمي والإقليمي.
إسرائيل تغلق سفاراتها حول العالم وتُحذر مواطنيها بعد هجمات واسعة على إيران
ذكرت بيانات نُشرت على مواقع سفارات إسرائيل على الإنترنت اليوم الجمعة، أن إسرائيل أعلنت إغلاق سفاراتها في أنحاء العالم، وحثت مواطنيها على اليقظة وعدم إظهار الرموز اليهودية أو الإسرائيلية في الأماكن العامة، بعد أن شنت هجمات واسعة النطاق على إيران.