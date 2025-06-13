إسرائيل تغلق سفاراتها حول العالم وتُحذر مواطنيها بعد هجمات واسعة على إيران

ذكرت بيانات نُشرت على مواقع سفارات إسرائيل على الإنترنت اليوم الجمعة، أن إسرائيل أعلنت إغلاق سفاراتها في أنحاء العالم، وحثت مواطنيها على اليقظة وعدم إظهار الرموز اليهودية أو الإسرائيلية في الأماكن العامة، بعد أن شنت هجمات واسعة النطاق على إيران.