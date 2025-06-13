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الهجمات على إيران

إيران

تركيا تبحث تداعيات الهجمات الإسرائيلية على إيران وتعلن رفع جاهزيتها الأمنية
خامنئي يعيّن عبد الرحيم موسوي رئيساً للأركان خلفاً لباقري بعد مقتله في الهجوم الإسرائيلي
شركات طيران تركية وعالمية تُعلّق رحلاتها في المنطقة جراء الهجوم الإسرائيلي على إيران
Opinion
opinion
بعد ضرب إيران.. الأردن يستنفر ويدعو لوقف التصعيد في المنطقة
إسرائيل تغلق سفاراتها حول العالم وتُحذر مواطنيها بعد هجمات واسعة على إيران
منظمة التعاون الإسلامي تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على إيران
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