وامتد الحريق بسرعة استثنائية، ليأتي حتى فجر الأربعاء على نحو 10 آلاف هكتار من الغابات والمناطق الخضراء، إضافة إلى عدد من المنازل.

وأفادت السلطات بأن الحريق، الذي اندلع في سلسلة جبال كوربيير نحو الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي، لا يزال خارج السيطرة، وسط تحذيرات من اقترابه من الطريق السريع A9، الرابط بين فرنسا وإسبانيا على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وأغلقت السلطات الطريق بين مدينتي بربينيان وناربون، وأخلت احترازياً موقعين للتخييم في بلدة لا بالم، شمل الإخلاء نحو 500 مصطاف.