فرنسا.. حريق غابات يمتد بسرعة قياسية ويؤدي إلى مقتل شخص وإصابة آخرين
اندلع حريق غابات عنيف بعد ظهر أمس الثلاثاء في منطقة أود بجنوب فرنسا، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة تسعة آخرين على الأقل، حسب ما أعلنت السلطات المحلية.
حريق غابات كبير يجتاح جنوب فرنسا / Reuters
منذ يوم واحد

وامتد الحريق بسرعة استثنائية، ليأتي حتى فجر الأربعاء على نحو 10 آلاف هكتار من الغابات والمناطق الخضراء، إضافة إلى عدد من المنازل.

وأفادت السلطات بأن الحريق، الذي اندلع في سلسلة جبال كوربيير نحو الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي، لا يزال خارج السيطرة، وسط تحذيرات من اقترابه من الطريق السريع A9، الرابط بين فرنسا وإسبانيا على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وأغلقت السلطات الطريق بين مدينتي بربينيان وناربون، وأخلت احترازياً موقعين للتخييم في بلدة لا بالم، شمل الإخلاء نحو 500 مصطاف.

وأسهمت الرياح العاتية مساء الثلاثاء في تسريع انتشار النيران، التي وصلت إلى قرية سان لوران دو لا كابروريس قرب كاركاسون، حيث تضررت عدة منازل.

وفي بيان صدر صباح الأربعاء، أكدت السلطات المحلية وفاة شخص نتيجة الحريق، وأشارت إلى مشاركة 1820 رجل إطفاء في عمليات الإخماد، وسط انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 2500 منزل في المنطقة.

وفي تعليق على منصة "إكس"، عبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تضامنه مع فرق الإطفاء والمنكوبين، مؤكداً أن "جميع موارد الدولة قد جرى حشدها" لمواجهة الكارثة، داعياً السكان إلى التزام أقصى درجات الحذر.

مصدر:TRT ARABI
