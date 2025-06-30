وأعربت الوزارة في بيان، عن بالغ حزنها جراء الخسائر البشرية الناجمة عن انهيار المنجم.

وجاء في البيان: "نقدم تعازينا لذوي الضحايا وللشعب السوداني، ونأمل أن يجري إنقاذ العالقين في أسرع وقت ممكن”.

والأحد، أعلنت السلطات السودانية، مصرع 11 شخصاً وإصابة 7 آخرين جراء انهيار منجم ذهب في منطقة "هويد" الصحراوية، الواقعة بين ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر.

وأفادت الشركة السودانية للمعادن (حكومية)، في بيان، بوقوع انهيار جزئي داخل بئر تقليدية بمنجم "كرش الفيل" في منطقة "هويد" الصحراوية، الواقعة بين مدينتي عطبرة (شمال) وهيا بولاية البحر الأحمر (شرق).

ويعوّل السودان على الذهب بوصفه مورداً رئيسياً للنقد الأجنبي، بعد فقدانه ثلاثة أرباع عائداته النفطية بسبب انفصال جنوب السودان في يوليو/تموز 2011، وفقدان 80% من موارد النقد الأجنبي.