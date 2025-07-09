سياسة
1 دقيقة قراءة
قتيلان وأضرار واسعة في غواتيمالا إثر سلسلة زلازل متتالية
لقي شخصان مصرعهما في غواتيمالا جراء سلسلة زلازل ضربت البلاد، وتسببت في خسائر بشرية ومادية، وفق ما أعلنت وكالة الحماية المدنية، الثلاثاء.
قتيلان وأضرار واسعة في غواتيمالا إثر سلسلة زلازل متتالية
سلسلة زلازل تضرب غواتيمالا وتوقع ضحايا / AP
9 يوليو 2025

وقال أندريس إيرازو، المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث، إن انزلاقاً أرضياً ناجماً عن الزلازل أدى إلى دفن سيارة على طريق سريع جنوب غرب العاصمة تحت أكوام من الصخور والأتربة، ما تسبب في وقوع قتلى.

وسُجلت أولى الهزات الأرضية عند الساعة 15:11 بالتوقيت المحلي (21:11 بتوقيت غرينتش) بقوة 4.8 درجة، أعقبتها بعد نحو نصف ساعة هزة أقوى بلغت شدتها 5.6 درجة، وكان مركزها على بعد نحو 20 كيلومتراً جنوب العاصمة غواتيمالا، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. ولاحقاً، ضربت هزة ثالثة العاصمة بقوة 4.8 درجة.

وذكر شهود عيان أن الزلازل تسببت في حالة هلع في العاصمة، حيث دوت صافرات الإنذار وتم إخلاء عدد من المباني. وقالت موظفة في أحد المجمعات الإدارية: "شعرنا بالهزات بقوة".

وحسب المعهد الوطني للزلازل في غواتيمالا، سُجل أكثر من 35 هزة ارتدادية أقل شدة حتى الآن. كما شعر سكان سان سلفادور، عاصمة السلفادور المجاورة، بهذه الهزات، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي أعقاب الكارثة، أعلن رئيس البلاد، برناردو أريفالو، تعليق الدراسة يوم الأربعاء، وإعلان عطلة في ثلاث مقاطعات هي العاصمة غواتيمالا (وسط)، وإسكوينتلا (جنوب)، وساكاتيبيكيز (جنوب غرب).

وتقع غواتيمالا ضمن منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة معروفة بنشاطها الزلزالي والبركاني المرتفع، وتمتد على طول الساحل الغربي للأمريكتين وحوض المحيط الهادئ.


مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us