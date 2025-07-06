الولايات المتحدة
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ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات تكساس إلى أكثر من 40 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ارتفعت حصيلة القتلى جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في وسط ولاية تكساس الأمريكية إلى 43، بينهم 15 طفلاً، وفق ما أعلنه السبت لاري ليثا قائد شرطة مقاطعة كير.
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات تكساس إلى أكثر من 40 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في تكساس إلى 43 بينهم 15 طفلاً / AP
6 يوليو 2025

وقال ليثا في مؤتمر صحفي: "انتشلنا 43 جثة في مقاطعة كير، 28 بالغاً و15 طفلاً". وأضاف أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة، وسط حالة من الغموض حول عدد المفقودين، بخاصة في مخيم كامب ميستيك الصيفي للأطفال، حيث يُرجَّح فقدان ما بين 23 و25 شخصاً.

كانت السلطات المحلية أعلنت في وقت سابق ارتفاع حصيلة الوفيات من 24 إلى 27، بينهم 9 أطفال، جراء الفيضانات التي ضربت مناطق مختلفة في الولاية.

في سياق متصل كشف قائد شرطة مقاطعة كير عن إنقاذ 850 شخصاً، بينهم 8 جرحى، وتقديم المساعدة لأكثر من 160 شخصاً عبر عمليات الإنقاذ الجوي.

بدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إن إدارته تتعاون مع السلطات المحلية لتنسيق جهود الاستجابة للكارثة، وأشار إلى أن وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ستتوجه قريباً إلى المنطقة المتضررة.

وعبّر مسؤولون في تكساس عن استيائهم من تقصير الخدمة الوطنية للأرصاد الجوية في تقديم توقعات دقيقة للأمطار، إذ تراوحت التوقعات بين 10 و20 سم، فيما أظهرت حقائق الطقس تبايناً كبيراً.

مصدر:TRT Arabi
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