وقال ليثا في مؤتمر صحفي: "انتشلنا 43 جثة في مقاطعة كير، 28 بالغاً و15 طفلاً". وأضاف أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة، وسط حالة من الغموض حول عدد المفقودين، بخاصة في مخيم كامب ميستيك الصيفي للأطفال، حيث يُرجَّح فقدان ما بين 23 و25 شخصاً.

كانت السلطات المحلية أعلنت في وقت سابق ارتفاع حصيلة الوفيات من 24 إلى 27، بينهم 9 أطفال، جراء الفيضانات التي ضربت مناطق مختلفة في الولاية.

في سياق متصل كشف قائد شرطة مقاطعة كير عن إنقاذ 850 شخصاً، بينهم 8 جرحى، وتقديم المساعدة لأكثر من 160 شخصاً عبر عمليات الإنقاذ الجوي.

بدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إن إدارته تتعاون مع السلطات المحلية لتنسيق جهود الاستجابة للكارثة، وأشار إلى أن وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ستتوجه قريباً إلى المنطقة المتضررة.

وعبّر مسؤولون في تكساس عن استيائهم من تقصير الخدمة الوطنية للأرصاد الجوية في تقديم توقعات دقيقة للأمطار، إذ تراوحت التوقعات بين 10 و20 سم، فيما أظهرت حقائق الطقس تبايناً كبيراً.