SİYASƏT
1 dəqiqə oxuma
Türkiyə Çin ilə əməkdaşlığını gücləndirməyə çalışır
Pekin rəhbərliyi rəsmi Ankaranın regional rolunu yüksək qiymətləndirir
Türkiyə Çin ilə əməkdaşlığını gücləndirməyə çalışır
Rəcəb Tayyib Ərdoğan / AA
2 sentyabr 2025 г.

Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan sentyabrın 2-də (bu gün) verdiyi açıqlamada Çin tərəfinin Türkiyənin regional önəmi və təsirinin fərqində olduğunu qeyd edərək, rəsmi Ankaranın Pekin rəhbərliyi ilə münasibətləri inkişaf etdirmək üçün səy göstərdiyini ifadə edib.

Ölkə başçısı bu fikirləri Çinin Tiencin şəhərində keçirilən Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının (ŞƏT) sammitindən dönüşdə təyyarədə jurnalistlərə müsahibəsində açıqlayıb.

ABŞ və Rusiya ölkə rəhbərlərinin Alyaskada keçirilən son görüşünə toxunan Türkiyə prezidenti bu danışıqları məqbul qiymətləndirərək, Rusiya–Ukrayna müharibəsinin təkcə sülh yönümlü dialoq vasitəsilə başa çata biləcəyini bildirib.

Tövsiyə edilən

R.T.Ərdoğan xatırladıb ki, rəsmi Ankara müharibənin ilk günlərindən etibarən problemin danışıqlar yolu ilə həll olunmasının tərəfdarı olub.

Prezident R.T.Ərdoğan həmçinin Azərbaycan ilə Ermənistan arasında imzalanan son razılaşmaya da toxunaraq bildirib ki, Zəngəzur dəhlizi sayəsində bölgədə əldə edilən sülh quru və dəmir yolu xətlərini hərəkətə gətirəcək, sərhəd qapılarının açılmasına imkan yaradacaq və ticarət başda olmaqla bir çox sahəyə müsbət təsir göstərəcək.

MƏNBƏ:TRT
Araşdırma
Volodimir Zelenski Avropa İttifaqına çağırış etdi
Marko Rubio və Vanq Yi arasında görüş olacaq
Texasda daşqınlar nəticəsində həyatını itirənlərin sayı 119 nəfərə çatıb
Rusiya Kiyevə PUA və raket zərbələri endirib
D.Tramp mis idxalına 50% rüsum tətbiq ediləcəyini açıqladı
Ş.Şərif:'Pakistan Türkiyə ilə ticarət, texnologiya və müdafiə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək'
İsrail rəsmisi:''Həmas silahlarını yerə qoymasa, müharibə davam edəcək”
İbrahim Kalın İraq rəsmiləri ilə görüşüb
Marko Rubio: “Ümid edirəm ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi tezliklə bağlanacaq''
D.Tramp və B.Netanyahu Ağ Evdə ikinci dəfə görüş keçirdilər
Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhd şahzadəsi İranın xarici işlər naziri ilə görüşdü
Hakan Fidan və Yaşar Gülər Pakistana səfər edəcəklər
Türkiyə XİN Fransanın bəyanatına münasibət bildirdi
D.Tramp:''14 ölkədən idxal olunan məhsullara yeni gömrük rüsumları tətbiq olunacaq''
B.Netanyahu:''İsrailin məhvinə çalışmayan fələstinlilərlə sülh mümkündür''
TRT Global-a nəzər sal, rəy bildir!
Contact us