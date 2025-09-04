Əfqanıstanda avqustun 31-də baş verən güclü zəlzələdən sonra ölənlərin sayı təxminən 2.205 nəfərə çatıb, minlərlə insan isə yaralanıb. Taliban hökumətinin sözçüsü bildirib ki, ölkənin şərqində axtarış-xilasetmə əməliyyatları davam etdirilir.
Kunar vilayətində yerli təhlükəsizlik qüvvələrinin nümayəndəsi Rahimullah Hamzala açıqlamasında ölən və yaralıların ümumi sayının 5 min nəfəri keçdiyini deyib. O, həmçinin axtarış-xilasetmə işləri davam etdikcə ölənlərin sayının daha da arta biləcəyini bildirib.
Humanitar yardım təşkilatları dağıntıların çox böyük olduğunu bildirərək böhranın daha da dərinləşməsinin qarşısını almaq üçün təcili beynəlxalq dəstəyə ehtiyac olduğunu vurğulayıb.
Qeyd edək ki, Türkiyə dövləti fəlakət yerinə çadırlar, gigiyena vasitələri və ərzaq da daxil olmaqla 25 ton yardım göndərib. Pakistan, İran, Çin, Hindistan və bir sıra Qərb ölkələri də yardım edəcəklərinə söz verib.
Xəbər verildiyi üzərə, ABŞ Geoloji Araşdırmalar Xidməti məlumat yayıb ki, zəlzələ yerli vaxtla 23:47-də (GMT 19:17) Cəlalabad şəhərindən 27 kilometr şimal-şərqdə, 8 kilometr dərinlikdə qeydə alınıb. Hadisə zamanı insanların əksəriyyəti yuxuda olub.
Bu zəlzələ Talibanın 2021-ci ildə yenidən hakimiyyətə gəlməsindən bəri Əfqanıstanı vurmuş üçüncü böyük təbii fəlakət kimi qeydə alınıb və ölkədəki humanitar vəziyyəti daha da ağırlaşdırıb.