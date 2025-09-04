SİYASƏT
ABŞ venesuelalılar üçün müvəqqəti qoruma proqramını ləğv edir
ABŞ Daxili Təhlükəsizlik Departamenti bildirib ki, yüz minlərlə venesuelalının taleyini dəyişəcək qərar 10 sentyabrda qüvvədən düşəcək
ABŞ / AP
4 sentyabr 2025 г.

ABŞ Daxili Təhlükəsizlik Departamentinin (DHS) açıqlamasında qeyd olunub ki, Venesuela vətəndaşlarına tanınan Müvəqqəti Müdafiə Statusu (TPS) bu payız rəsmi şəkildə dayandırılacaq. Nazir Kristi Noem sentyabrın 3-də verdiyi bəyanatda bildirib ki, C.Bayden administrasiyası tərəfindən 2021-ci ildə tətbiq edilən proqram 10 sentyabr tarixində rəsmən sona çatacaq. Qərar Federal Reyestrdə dərc olunmasından 60 gün sonra qüvvəyə minəcək.

Müvəqqəti Müdafiə Statusu silahlı münaqişə, təbii fəlakətlər və ya digər fövqəladə vəziyyətlərlə üzləşən ölkələrdən gələn şəxslərə ABŞ-da deportasiya olunmadan yaşamaq və işləmək hüququ verir. Konqres Araşdırma Xidmətinə görə, bu statusdan 250 mindən çox venesuelalı faydalanıb.

Qeyd edək ki, bu addım D.Tramp administrasiyasının qanunsuz miqrasiyanın qarşısını almaq üçün sərhəd nəzarətini gücləndirdiyi dövrdə atılıb. ABŞ Vətəndaşlıq və İmmiqrasiya Xidmətlərinin (USCIS) sözçüsü Metyu Traqesser bildirib ki, milli təhlükəsizlik və xarici siyasətlə bağlı narahatlıqlar nəzərə alınaraq, TPS-nin davam etdirilməsi Tramp administrasiyasının cənub sərhədini qoruma səylərinə zərbə vura bilərdi.

 

Ailələr parçalanır

ABŞ Daxili Təhlükəsizlik Departamenti həmçinin açıqlayıb ki, Amerikadan ayrılacaq venesuelalıların xüsusi mobil tətbiq vasitəsilə çıxışları qeydə alınacaq. Onlara pulsuz uçuş bileti, 1.000 dollarlıq ödəniş və gələcəkdə “qanuni miqrasiya imkanları” kimi təqdim edilən bəzi üstünlüklər təklif olunacaq.

Ekspertlər deyirlər ki, Müvəqqəti Müdafiə Statusunun ləğvi C.Bayden administrasiyasının venesuelalılara verdiyi əlavə qoruma tədbirlərindən ciddi şəkildə uzaqlaşma deməkdir. Çünki son illərdə milyonlarla venesuelalı öz ölkələrindəki ağır siyasi və iqtisadi vəziyyət səbəbindən Amerikaya mühacirət edərək bura yerləşib.

Miqrantları müdafiə edən qurumlar xəbərdarlıq edir ki, Müvəqqəti Müdafiə Statusunun başa çatması bu proqram çərçivəsində Amerikaya yerləşmiş ailələrin həyatını alt-üst edəcək. Administrasiya isə qərarı D.Trampın siyasi platformasının əsas sütununu təşkil edən sərhəd təhlükəsizliyi siyasətlərini davam etdirmək üçün zəruri addım kimi qiymətləndirir.

MƏNBƏ:TRT
