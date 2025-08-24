Şimali Koreyanın rəsmi xəbər agentliyi KCNA yeni raketlərlə bağlı təfərrüatları açıqlamayıb.
Agentlik raketləri sadəcə “unikal texnologiya” kimi xarakterizə edib, lakin sınaqların harada keçirildiyi barədə məlumat verməyib.
Dövlət xəbər agentliyinin yaydığı xəbərə görə, Şimali Koreya lideri Kim Çen İn Pxenyanın Seulu sərhəddə gərginliyi artırmaqda ittiham etməsindən sonra iki "yeni" hava hücumundan müdafiə raketinin sınaqdan keçirilməsinə nəzarət edib.
Xəbərdə vurğulanıb ki, avqustun 23-də keçirilən sınaq atışları iki yeni raket silahı sisteminin “üstün döyüş qabiliyyətini” təsdiqləyib.
KCNA-nın xəbərində yeni raketlərlə bağlı heç bir təfərrüat verilməyib, yalnız “onların fəaliyyət və cavab rejimlərinin unikal və xüsusi texnologiya ilə təchiz edildiyi” vurğulanıb. Sınağın yeri ilə bağlı heç bir məlumat verilməyib.
Agentlik xəbərində qeyd edib ki, atış nümayiş etdirdi ki, iki növ sursatın texnoloji xüsusiyyətləri müxtəlif hava hədəflərini məhv etmək üçün xüsusilə uyğundur.
“Çox ciddi başlanğıc”
Cənubi Koreya ordusu avqustun 23-də bildirib ki, ayın 22-də iki ölkəni ayıran ağır silahlı bufer zonasını qısa müddətə keçən bir neçə Şimali Koreya əsgərinə xəbərdarlıq atəşi açıb.
Pxenyanın dövlət mediası ordu general-leytenantı Ko Jong-chola istinadən hadisəni “planlı və qəsdən törədilmiş təxribat” kimi qiymətləndirib.
“Bu, çoxlu qüvvələrin yerləşdirildiyi cənub sərhəd bölgəsində vəziyyəti qaçılmaz olaraq idarəolunmaz səviyyəyə çatdıracaq çox ciddi başlanğıcdır”, - Ko deyib.
Qeyd edək ki, Cənubi Koreyanın yeni lideri Li Çje Men nüvə silahı olan Şimali Koreya ilə daha isti münasibətlər qurmağı hədəflədiyini və “hərbi etimad” yaratmağı vəd edib. Bununla belə, Pxenyan Seulla münasibətləri yaxşılaşdırmaq niyyətində olmadığını bildirib.