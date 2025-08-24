DÜNYA
Qəzzada daha bir fələstinli jurnalist İsrail tərəfindən öldürülüb
Xalid əl-Madhoun fələstinlilərin humanitar yardım axtarmaq üçün toplaşdığı bölgədən reportaj hazırlayarkən İsrailin atəşi nəticəsində həlak olub
Fələstinli jurnalist İsrail tərəfindən öldürülüb / AP
24 avqust 2025 г.

Fələstin Jurnalistlər Birliyi İsrail qüvvələrinin Qəzzanın şimalında daha bir fələstinli jurnalisti öldürdüyünü açıqlayıb.

Birlik açıqlamasında bildirib ki, Fələstin rəsmi telekanalının operatoru Xalid əl-Madhoun İsrailin Zihiqim bölgəsində açdığı atəş nəticəsində öldürülüb.

Əl-Madhoun hadisə zamanı humanitar yardım istəyən fələstinlilərin toplaşdığı bölgədə reportaj hazırlayırdı.

Həmkarlar ittifaqı qətli fələstinlilərin səslərini susdurmağa yönəlmiş “sistemli kampaniyanın” bir hissəsi kimi pisləyib və Qəzzada jurnalistlərin “təhlükələrə baxmayaraq” öz vəzifələrinə sadiq olduqlarını vurğulayıb.

Bölgədəki hökumət media ofisinin məlumatına görə, Əl-Mədhunun ölümü 2023-cü ilin oktyabrından Qəzzada öldürülən fələstinli jurnalistlərin sayını 240-a çatdırıb.

Jurnalistlər üçün ən ölümcül müharibə

Bu ayın əvvəlində İsrail Qəzza şəhərində Şifa xəstəxanası yaxınlığındakı çadıra hücum edərək 6 jurnalisti öldürüb. Ölənlərdən 5-i “Al Jazeera"nin əməkdaşlarıdır.

Qəzzadakı jurnalistlər beynəlxalq xəbərdarlıqlara baxmayaraq dəfələrlə İsrailin hücumlarına, həbslərinə və təhdidlərinə məruz qalıblar. Müşahidəçilər bunun müharibəni işıqlandırmaq cəhdi olduğunu deyirlər.

2023-cü ilin oktyabrından İsrail əksəriyyəti qadın və uşaq olmaqla 62 min 600-dən çox fələstinlini öldürüb. İsrailin müharibəsi aclıqla üzləşən Qəzzanı xarabalığa çevirib..

Keçən ilin noyabrında Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi Baş nazir Benyamin Netanyahu və keçmiş müdafiə naziri Yoav Qallantın Qəzzada hərbi cinayətlər və insanlığa qarşı cinayətlər törətdiyinə görə həbs olunmasına order verib. İsrail həmçinin Qəzzaya qarşı apardığı müharibəyə görə Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində soyqırım işi ilə qarşı-qarşıyadır.

