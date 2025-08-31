TÜRKİYƏ
Ərdoğan Si Cinpin ilə texnologiya və investisiyalar barədə müzakirələr aparıb
Türkiyə və Çin liderləri texnologiya, investisiyalar, Orta Dəhliz və "Bir Kəmər və Yol Təşəbbüsü" vasitəsilə əməkdaşlığın artırılmasını müzakirə ediblər
Ərdoğan Çində səfərdədir / AA
31 avqust 2025 г.

Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan Çinin liman şəhəri Tiencində keçirilən zirvə görüşü zamanı Çin sədri Si Cinpin ilə ikitərəfli münasibətləri müzakirə etmək üçün bir araya gəlib.

Bu gün (31 avqust) baş tutan görüş 25-ci Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı (ŞƏT) zirvəsinin iclasları zamanı keçirilib və hər iki tərəf ticarət, sərmayə və regional sabitlik məsələlərini vurğulayıb.

Prezident Ərdoğan iqtisadi əlaqələrin davamlı və balanslı sərmayələrlə gücləndirilməsinin vacibliyini ifadə edərək, sadəcə ticarətin uzunmüddətli sabitliyi təmin edə bilməyəcəyini bildirib.

"İkitərəfli ticarətin balans və davamlı olmasını təmin etmək üçün sərmayələrlə dəstəklənməsi lazımdır; rəqəmsal texnologiyalar, enerji, səhiyyə və turizm sahələrində böyük potensial var və Çin şirkətlərinin Türkiyəyə sərmayə qoymaqda koordinasiyalarını artırmaları faydalı olacaq", -deyə dövlət başçısı açıqlama verib.

Mekanizmləri aktiv saxlamaq

Prezident Ərdoğan regional əlaqəni gücləndirmək məqsədilə Türkiyənin "Orta Dəhliz" təşəbbüsü ilə Çinin "Kəmər və Yol" layihəsi arasında daha güclü bir uyğunlaşmanın təmin edilməsinin vacibliyini də vurğulayıb.

Hər iki tərəf məsləhətləşmə mexanizmlərini aktiv saxlamaq, müntəzəm dialoq və institusional əməkdaşlığı davam etdirmək barədə razılığa gəlib.

Ankara və Pekin arasındakı strateji əlaqələrin önəmini vurğulayan Ərdoğan "Vahid Çin" siyasətinə dəstəyini bir daha təsdiqləyib.

Liderlər həmçinin Rusiya-Ukrayna müharibəsi, Qəzzada humanitar vəziyyət və Suriya ilə bağlı mümkün ortaq addımlar kimi beynəlxalq böhranları da dəyərləndiriblər.

