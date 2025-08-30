TÜRKİYƏ
2 dəqiqə oxuma
Ərdoğan Zəfər Bayramı münasibəti ilə Türkiyənin qəhrəmanlıq tarixini və birliyini tərifləyib
Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan Zəfər Bayramı mesajında ​​bu özəl günü Türkiyənin istiqlal, azadlıq və milli birlik uğrunda mübarizəsinin zəfəri kimi qiymətləndirib
Ərdoğan Zəfər Bayramı münasibəti ilə Türkiyənin qəhrəmanlıq tarixini və birliyini tərifləyib
Ərdoğan 30 Avqust Qələbə Günü və Türkiyə Silahlı Qüvvələri Günü münasibətilə Atatürkün mavzoleyinə əklil qoydu / AA
30 avqust 2025 г.

Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan 30 Avqust Zəfər Bayramı münasibəti ilə təbrik mesajı yayımlayaraq, Zəfəri Türkiyə tarixində dönüş nöqtəsi adlandırıb.

Ərdoğan mesajında Zəfər Bayramının türk millətinin göstərdiyi misilsiz iradənin, sarsılmaz inancın və qəhrəmanlığın ən güclü simvollarından biri olduğunu vurğulayıb.

Ərdoğan “Qəhrəman ordu, vətən sevgisi, millətin vahid iradəsi ilə qazanılan Böyük Zəfər əsarət zəncirlərini qırıb, müstəqilliyə yol açdı” deyib.

Prezident Ərdoğan Böyük Zəfərin təkcə hərbi qələbə olmadığını vurğulayaraq, həm də millətimizin dirilçəlişinin, varlıq mübarizəsinin, əbədi müstəqilliyinin təsdiqi olduğunu bildirib.

Türkiyə Cümhuriyyətinin qurucusu Mustafa Kamal Atatürkün rəhbərliyi ilə Böyük Hücumun tərkib hissəsi olan bu müharibə 1922-ci il avqustun 26-da başlayıb, sentyabrın 18-də yekunlaşaraq Türkiyənin müstəqilliyini qəti şəkildə təmin edib.

Tarixçilər vurğulayırlar ki, Atatürkün komandanlığı ilə qazanılan bu zəfər Türkiyənin öz müqəddəratını təyin etmək əzmini və Anadoluda daimi varlığını elan etdi.

Tövsiyə edilən

Türk milləti "müstəqilliyindən heç vaxt güzəştə getməyəcək"

Prezident Ərdoğan Zəfər Bayramının təkcə türk millətinə deyil, əsarət altında olan bütün məzlum xalqlara da ümid bəxş etdiyini bildirib.

Ərdoğan “Türk milləti bu böyük zəfərlə bu millətin heç vaxt tabe olmayacağını, əsarəti qəbul etməyəcəyini, müstəqilliyindən heç vaxt güzəştə getməyəcəyini bir daha bütün dünyaya bəyan etdi” deyib.

Qələbənin azadlıq mübarizəsi aparan bütün məzlum xalqlar üçün istiqlal idealının simvoluna çevrildiyini vurğulayan Ərdoğan millətin vəzifəsinin istiqlal məşəlini birlik və bərabərlik içində daha güclü gələcəyə daşımaq olduğunu bildirib.

Ərdoğan mesajına "Bu mənalı gündə başda Qazi Mustafa Kamal və döyüş yoldaşları olmaqla vətən uğrunda canlarını fəda edən əziz şəhidlərimizi rəhmətlə, qəhrəman qazilərimizi minnətdarlıqla yad edirəm. Nəcib xalqımızı 30 Avqust Qələbə Günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm" sözləri ilə yekun vurub.

Araşdırma
Volodimir Zelenski Avropa İttifaqına çağırış etdi
Marko Rubio və Vanq Yi arasında görüş olacaq
Texasda daşqınlar nəticəsində həyatını itirənlərin sayı 119 nəfərə çatıb
Rusiya Kiyevə PUA və raket zərbələri endirib
D.Tramp mis idxalına 50% rüsum tətbiq ediləcəyini açıqladı
Ş.Şərif:'Pakistan Türkiyə ilə ticarət, texnologiya və müdafiə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək'
İsrail rəsmisi:''Həmas silahlarını yerə qoymasa, müharibə davam edəcək”
İbrahim Kalın İraq rəsmiləri ilə görüşüb
Marko Rubio: “Ümid edirəm ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi tezliklə bağlanacaq''
D.Tramp və B.Netanyahu Ağ Evdə ikinci dəfə görüş keçirdilər
Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhd şahzadəsi İranın xarici işlər naziri ilə görüşdü
Hakan Fidan və Yaşar Gülər Pakistana səfər edəcəklər
Türkiyə XİN Fransanın bəyanatına münasibət bildirdi
D.Tramp:''14 ölkədən idxal olunan məhsullara yeni gömrük rüsumları tətbiq olunacaq''
B.Netanyahu:''İsrailin məhvinə çalışmayan fələstinlilərlə sülh mümkündür''
TRT Global-a nəzər sal, rəy bildir!
Contact us