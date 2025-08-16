TÜRKİYƏ
Türkiyə Pakistana başsağlığı verib
Türkiyə Pakistanda baş verən daşqınlarda çoxlu insan tələfatı ilə bağlı başsağlığı verib
Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi / AA
16 avqust 2025 г.

Türkiyə Pakistanın müxtəlif əyalətlərində baş verən daşqınlar və torpaq sürüşmələri nəticəsində insan tələfatından kədərləndiyini bildirib.

Türkiyə şənbə günü Pakistanda baş verən daşqınlarda həyatını itirən yüzlərlə insan üçün Pakistana başsağlığı verib.

Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilib: “Pakistanda daşqınlarda həyatını itirənlərə görə dərin təəssüf hissi keçiririk. “Həyatını itirənlərə Allahdan rəhmət diləyir, Pakistan xalqına başsağlığı veririk".

Qeyd edək ki, Pakistan rəsmilərinin verdiyi məlumata görə, güclü yağışların səbəb olduğu daşqınlar və torpaq sürüşmələri nəticəsində ölənlərin sayı 321 nəfərə çatıb.

Xeyber-Paxtunxva əyalətinin təbii fəlakətlərin idarə olunması idarəsinin məlumatına görə, ən böyük itki (307 nəfər) bu şimal-qərb əyalətində qeydə alınıb.

Gilgit-Baltistan bölgəsində 5, Pakistanın idarə etdiyi Kəşmir kimi tanınan Azad Cammu və Kəşmirdə isə 9 nəfər həlak olub.

Mobil telefon qüllələrinin zədələnməsi səbəbindən bir çox bölgədə də rabitə kəsilib.

Daha çox daşqın gözlənilir

Milli Fəlakət İdarəsi avqustun 15-dən sentyabrın 10-dək davam edəcək musson yağışlarının yeni dalğası barədə xəbərdarlıq edib.

Rəsmilər onu da qeyd ediblər ki, temperaturun artması yüksək dağlıq ərazilərdə qar və buzlaqların əriməsini sürətləndirir və çayların axınını artırır.

Adətən iyundan sentyabr ayına qədər davam edən musson yağışları Pakistan da daxil olmaqla, Cənubi Asiyada hər il dağıntılara səbəb olur. Üstəlik, iqlim dəyişikliyi son illərdə bu yağışların gözlənilməzliyini və intensivliyini artırıb.

